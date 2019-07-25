【七月與安生】沈月喊戲目無表情　網友吐槽：返學院再學表演

兩年前因為一部青春片《致我們單純的小美好》紅遍大江南北的沈月，接二連三出演偶像劇女主角，繼新版的《流星花園》演技備受質疑之後，最近由她同陳都靈主演的電視劇版《七月與安生》，一場喊戲又令她演技遭到批評，極快地登上微博熱搜有超過120萬人討論。

沈月主演的電視劇版《七月與安生》似乎不受歡迎。（《七月與安生》微博圖片）

就在最新劇情講到，李安生（沈月飾）的舅父告知安生，她的媽媽最終都是熬不過病魔而不幸離世。當她聽到媽媽去世消息之後，她一開始竟然一點兒反應都沒有，只有呆滯目無表情，之後在母親面前講了一大堆說話後，她才一次過爆發大喊，而且喊得大聲又用力臨近崩潰。

雖然她喊得入肉不過就質疑面對母親去世時的情緒不對，通常呆滯一會之後就崩潰落淚，何來又講一大堆說話而且沒有眼淚，到之後痛心大喊感覺好似為喊而喊而已，沒有太多感染力令觀眾難投入劇情。不少網友紛紛留言：「用力過猛演的很做作」﹑「狗屁演技」﹑「回學院再學學表演吧」…電視劇版《七月與安生》似乎不受歡迎。

面對母親去世沈月目無表情。（《七月與安生》截圖）

之後沈月才崩潰痛哭。（微博圖片）

事實上，沈月這一種喊戲情況在吳謹言身上出現過，當時播出的《皓鑭傳》她面對自己親生母親被推落井處死之時，只是激動地趴在地上大叫，但就一滴眼淚都沒有之後再痛哭，當時她受到不少批評。但金牌監製于正就跳出來為她澄清表示：「人在遇到這樣的事時是不會哭的，因為大腦來不及接受也不願接受這樣的訊息，除了乾嚎反抗之外，沒有辦法做出更多的反應。」照他這樣說沈月這一種喊的情況都是對的？

吳謹言早前在《皓鑭傳》的演技被受質疑。（微博圖片）

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