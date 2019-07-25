【七月與安生】沈月當模特兒遭網民毒舌︰腿這麼難看還要給特寫？

現年22歲的內地女星沈月憑《致我們單純的小美好》受觀眾歡迎，其後又在《流星花園》中飾演女主角董杉菜而人氣急升，官方指身高約1.6米的她，以嬌小的身形和清純可愛的外表吸引了很多粉絲。近日在熱播的劇集中《七月與安生》飾演李安生的她，卻受到網民的毒舌。

沈月在劇中飾演好動反叛的安生。（影片截圖）

在劇中有一幕，沈月成為了美術系學生的模特兒，大家都知道人體模特兒通常都穿得較少，去讓畫家們畫出人體的各種姿態，而劇集中，沈月穿上了一件大碼寬鬆白襯衣，襯衣展露出她半邊的肩膀和小腿，她就單手抓著領口，擺著模特兒的甫士讓人畫畫。就是這一幕令一些網民毒舌批評，指「辱美術系的審美了」﹑「腿這麼難看還要給特寫？肩膀那麼厚還要做出一副視死如歸的表情？」和「好壯」等等，對她的評語非常尖酸。

有網民批評沈月在劇中對人體模特兒的一幕。（影片截圖）

不過，也有網民替沈月不值，覺得這幕並沒有問題，說道︰「腿粗怎麼了？肌肉腿就怎麼了？管理身材是很重要，不是所有人都能瘦成一個樣，而且本来身高矮一點是很容易顯得腿粗的。但是沈月是個演員不是模特，她也不是要走什麼飄逸高大的路線，不喜歡看的可以直接看喜歡的明星啊，幹嘛非要這樣中傷呢？商品店裏的模特腿又長又白還很細，喜歡的話多買點擺家裏喔」其實沈月身形本來就是嬌小，由於以往拍劇時跟她合作的男星身高差太大，所以網絡上也有不少關於她的身高的質疑，但身高體型也不能代表一切，不必太苛刻吧。

點擊下圖觀看更多圖片︰