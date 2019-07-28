金奎鐘@SS501被批日韓質易戰仍到日與女友旅遊　IG發文公開道歉

韓國男團SS501成員金奎鐘近日不慎上傳與女友的親熱照，引起韓國網民熱烈討論，事後金奎鐘刪除照片，並向粉絲道歉。然而，事件未有就此平息，最近韓國和日本爆發貿易戰，韓國發動抵制日本貨品，以及到日本旅遊，但網民發現金奎鐘與女友赴日本旅遊，再度引起部分網民怒火，因此，金奎鐘今日（28/7）透過Instagram再次道歉。

金奎鐘日前不慎上傳與女友的親熱照，引起韓國網民熱烈討論。（視覺中國）

金奎鐘刪除照片，並向粉絲道歉。（IG/@jdream_kyujong）

金奎鐘與女友之合照

金奎鐘在Instagram表示：「我不慎上傳的帖子是和日本女朋友6月初在日本的照片，而有日期的照片則是7月初在韓國拍攝。不管理由是甚麼，因爲我的失誤讓很多人感到不舒服，我只能道歉。今後在所有事情上，我會更成熟謹慎行事。」金奎鐘道歉文章被多間韓國傳媒報道，有網民認為金奎鐘與日籍女友交往屬私人事務，不必與政治問題扯上關係，希望公眾不要多加責難。

有網民批評金奎鐘在日韓貿易戰期間，仍赴日本旅行，金奎鐘澄清日本旅行照片乃六月拍攝，並再次道歉。（IG/@jdream_kyujong）

有網民認為金奎鐘與日籍女友交往屬私人事務，不必與政治問題扯上關係。（網上圖片）

金奎鐘近照