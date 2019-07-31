馬賽32歲生日分享為人母後感受　回顧入行11年：讓我們一起成長

馬賽今年1月宣布與內地圈外老公結婚，婚後停工專心安胎的她，在上個月底宣布誕下囡囡Camellia。剛剛坐完月的馬賽，今日（31日）趁着32歲生日，在IG發長文分享升格做媽媽後的感受，更回顧入行11年以來的點滴。

馬賽今年1月宣布與內地圈外老公結婚。（馬賽Sire微博圖片）

馬賽在上個月底誕下囡囡Camellia。（IG@sire731）

馬賽今日在IG Post了一張抱着囡囡的相片，對着鏡頭甜笑的她，一副有女萬事足的樣子，她寫道：「自從成為了母親後，生活心態轉變甚大，尤其在女兒出生後，感慨不禁多了許多，時時難抑反思與回望。縱觀這一個多月成為母親後的考驗，到在北京這3年多的歷練，到入行這11年的成長，甚至此生這三十二年的歷程，感嘆時間如此般匆忙而過，記憶中一切的苦痛，不安和憂慮早已模糊，發光的全是美好的時刻，真摯的情感。」

馬賽抱住囡囡，有女萬事足。（IG@sire731）

馬賽又感嘆囡囡是最棒的禮物，同時感謝一直支持自己的家人和朋友：「Camellia，和這些年一直愛護我的家人朋友們，讓我們一起成長，修好今生。謝謝大家的祝福！我32歲啦！#32yearsold」此外，馬賽在微博Post了一張握住囡囡手仔的相片，相當溫馨！

好溫馨！（馬賽Sire微博圖片）

馬賽懷孕40周依然四肢纖細。（IG@sire731)

點擊下圖睇馬賽更多靚相：