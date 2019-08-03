周勵淇IG宣布唔再拍古裝劇　呢個原因搞到佢心灰意冷

現年39歲的周勵淇（Niki）去年升級為人妻，下嫁內地演員傅浤鳴，婚後的她並無打算做少奶奶仍然繼續拼命工作。近年已將重心轉移內地的她，早年憑著古裝劇《衛子夫》﹑《那年花開月正圓》為內地觀眾熟悉，近來她又接拍新一套古裝劇《歲歲青蓮》，不過這或許是她演藝事業中最後一套古裝劇了。皆因她忍受不了一個「熱」字而出此言，消息一出即搞到唔少粉絲都十分擔心，害怕以後無得睇她出演古裝劇。

周勵淇在內地拍攝古裝劇《歲歲青蓮》。（nk830@instagram）

因為古裝劇在內地闖出名堂的周勵淇，每每在內地長時間工作都是接拍古裝劇。近來正在橫店拍攝古裝女性勵志劇《歲歲青蓮》，或許正因為在如此高溫又炎熱的天氣下工作，演員又要穿幾層的古裝戲服關係，搞到她拍攝時感到不適，由早到晚的長時間工作令她情緒起了波動，更動了不再拍古裝劇的念頭添，她在個人社交網站留言：「太熱太熱了，昨天我終於中暑了。非常辛苦，還有點害怕。在38度高溫底下，穿着厚厚的衣服，10多小時的拍攝真的不是那麼簡單。這部古裝電視劇可能是我最後一套，以後不敢在炎熱夏天拍古裝劇了！」搞到粉絲都一邊擔心她身體狀況一邊又擔心她不再拍古裝劇，紛紛勸喻她要多休息先，好多事都要三思而後行的。

因為太熱搞到周勵淇不想拍古裝劇。（nk830@instagram）

據指《歲歲青蓮》這部劇原本劇名就是《熹妃傳》，為了配合目前廣電總局下令禁播過多宮鬥劇情﹑娛樂化古裝劇等因素，《熹妃傳》的故事就改朝換代，不過製作班底仍然不變，而《歲歲青蓮》目前被規劃為女性勵志古裝劇，男主角由台灣男星何潤東出演，女主角則是內地女星何泓珊。