盧凱彤8.5逝世一周年　唱片公司為悼念再推另一首遺作《圓謊》

8月5日,除了有市民發起「全港大罷工」之外,亦是已故歌手盧凱彤(Ellen)逝世一周年的日子,不少藝人都在社交平台上載跟Ellen的合照悼念這位才華洋溢的歌手,包括好友兼組合at17拍檔林二汶、藍奕邦、許廷鏗等。另外,Ellen所屬的唱片公司Brave Nusic(環球唱片旗下新音樂廠牌),繼在Ellen生忌推出遺作《光》及《光之外》,趁着今日推出了另一首生前的作品《圓謊》。

去年的今天,Ellen從跑馬地寓所高處墜下,救護人員到場後證實她經已離世。作為其好友的林二汶,至今仍未走出傷痛,於凌晨時份在Instagram撰文悼念Ellen:

「2018年8月5日這個時分,我還未睡,應該剛剛看完Bob Dylan的演唱會吧。心中還在想『可以現場看一次這個活著的傳奇,真是萬幸。』看完演唱會去喝杯東西,就如一直以來看演出的習慣,回到家都凌晨兩三點了,倒頭便睡。7:36am,我扎醒了一次,一醒來看看時鐘,完全不理解『7:36』是什麼意思,我以為自己睡到黃昏,看看窗外,天微亮的。花了一分鐘才知道,原來自己突然扎醒,於是再睡去。12:16pm,我醒來看看電話,看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變。

2018年8月5日12:16pm。

你知道嗎?我變了很多,很多很多。大概你現在看見我,你不會認得我的心,不過,你從來不會不認得我,尤其我的內心,你從來只看我的內心。什麼改變也好,我們大概也只會相視而笑,有的沒的說說故事,然後回到我們的平安,你我之間的平安,是唯一不會改變的事。記得嗎?我們一起就出奇地平靜,人生什麼風浪,不過是擦身而過的微風,不是嗎?人生有這樣一個連結,多短暫也好,我們有過。

剛剛獨自再看一次《avengers:endgame》Pepper跟Ironman說:「You can rest now, we’re gonna be okay.」不知道為什麼我很難過,我覺得這句對白錯了。有你在,一定會不一樣,我有18年證據。只是,我們都無能為力去改變一個病。

一年,一整年。我明白有很多事情我都不懂,越來越明白。我不懂的,你都懂了嗎?七十歲牙都掉下的時候,我會如我們約定,在海邊喝啤酒等你。



不見不散。」

藍奕邦悼念Ellen 指要為自己為別人發聲

除了二汶,藍奕邦亦上載了跟Ellen的合照,表示這一年有好好過生活,有繼續努力打理好自己身體和情緒,更學會了放過自己,對自己更好:「真係領悟到人生苦短又無常,唔驚得咁多,真係要講自己想講既(嘅),做自己想做既(嘅),要腰板挺直去捍衛自己相信既(嘅),要為自己同為人發聲,先至係活得舒服不枉此生。我諗,妳都係想我地(哋)咁啫,係咪?我地無事架(㗎),頂得住。總之妳放心啦。無野(嘢)喇,我返出去準備聽日罷工喇拜拜。」另外,Ellen的遺作《圓謊》亦已於各大音樂平台上架,而8月29日起一連四日將於壽臣劇院舉辦盧凱彤《Come What Way紀念音樂會》。