盧凱彤8.5逝世一周年　唱片公司為悼念再推另一首遺作《圓謊》

8月5日，除了有市民發起「全港大罷工」之外，亦是已故歌手盧凱彤（Ellen）逝世一周年的日子，不少藝人都在社交平台上載跟Ellen的合照悼念這位才華洋溢的歌手，包括好友兼組合at17拍檔林二汶、藍奕邦、許廷鏗等。另外，Ellen所屬的唱片公司Brave Nusic（環球唱片旗下新音樂廠牌），繼在Ellen生忌推出遺作《光》及《光之外》，趁着今日推出了另一首生前的作品《圓謊》。

去年的今天，Ellen從跑馬地寓所高處墜下，救護人員到場後證實她經已離世。作為其好友的林二汶，至今仍未走出傷痛，於凌晨時份在Instagram撰文悼念Ellen：

「2018年8月5日這個時分，我還未睡，應該剛剛看完Bob Dylan的演唱會吧。心中還在想『可以現場看一次這個活著的傳奇，真是萬幸。』看完演唱會去喝杯東西，就如一直以來看演出的習慣，回到家都凌晨兩三點了，倒頭便睡。7:36am，我扎醒了一次，一醒來看看時鐘，完全不理解『7:36』是什麼意思，我以為自己睡到黃昏，看看窗外，天微亮的。花了一分鐘才知道，原來自己突然扎醒，於是再睡去。12:16pm，我醒來看看電話，看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變。

2018年8月5日12:16pm。

你知道嗎？我變了很多，很多很多。大概你現在看見我，你不會認得我的心，不過，你從來不會不認得我，尤其我的內心，你從來只看我的內心。什麼改變也好，我們大概也只會相視而笑，有的沒的說說故事，然後回到我們的平安，你我之間的平安，是唯一不會改變的事。記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。

剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》Pepper跟Ironman說：「You can rest now, we’re gonna be okay.」不知道為什麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。

一年，一整年。我明白有很多事情我都不懂，越來越明白。我不懂的，你都懂了嗎？七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。



不見不散。」

藍奕邦悼念Ellen 指要為自己為別人發聲

除了二汶，藍奕邦亦上載了跟Ellen的合照，表示這一年有好好過生活，有繼續努力打理好自己身體和情緒，更學會了放過自己，對自己更好：「真係領悟到人生苦短又無常，唔驚得咁多，真係要講自己想講既（嘅），做自己想做既（嘅），要腰板挺直去捍衛自己相信既（嘅），要為自己同為人發聲，先至係活得舒服不枉此生。我諗，妳都係想我地（哋）咁啫，係咪？我地無事架（㗎），頂得住。總之妳放心啦。無野（嘢）喇，我返出去準備聽日罷工喇拜拜。」另外，Ellen的遺作《圓謊》亦已於各大音樂平台上架，而8月29日起一連四日將於壽臣劇院舉辦盧凱彤《Come What Way紀念音樂會》。