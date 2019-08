盧凱彤逝世一周年　林二汶引《復4》對白吳雨霏貼學生相悼念

去年8月5日,歌手盧凱彤(Ellen)從跑馬地寓所墮樓身亡,終年32歲,轉眼逝世一周年,多個圈中好友發文悼念,當中包括她的好拍檔林二汶,還有同年出生的吳雨霏(Kary)。

林二汶和吳雨霏分別貼出與盧凱彤的青澀合照,悼念對方。(IG圖片/左:lam2/右:ngk)

二汶在IG貼上與Ellen 年少時的合照,兼發長文悼念,回想去年當日的情境,收到她的死訊時的反應,又訴說了與對方之間的相處方式,「記得嗎?我們一起就出奇地平靜,人生什麼風浪,不過是擦身而過的微風,不是嗎?人生有這樣一個連結,多短暫也好,我們有過。」二汶同時引用了《復仇者聯盟4》中的對白,「剛剛獨自再看一次《avengers:endgame》pepper跟ironman說:“you can rest now, we’re gonna be okay.”不知道為什麼我很難過,我覺得這句對白錯了。有你在,一定會不一樣,我有18年證據。只是,我們都無能為力去改變一個病。」二汶又在文末再次約定Ellen「七十歲牙都掉下的時候,我會如我們約定,在海邊喝啤酒等你。不見不散」。

Kary和Ellen在15歲那年相識,入行成為歌手的時候,還是穿着校服的中學生。Kary 在IG上載兩張二人青澀的學生相,這兩張照片,一張是Kary和Ellen 打扮樸實無華,在街上慶祝生日,她親手整蛋糕給對方,蛋糕上寫着:「Ellen happy bdAy」;另一張是Kary 和Ellen 分別穿着自己學校的校服,對鏡頭扮鬼臉,Ellen 手上還捧着兩本厚厚的數學書和一大盒牛奶,非常青春,Kary這個悼文帖文只簡單配一個「念」字,已含千言萬語。