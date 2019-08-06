盧凱彤逝世一周年　林二汶引《復4》對白吳雨霏貼學生相悼念

去年8月5日，歌手盧凱彤（Ellen）從跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲，轉眼逝世一周年，多個圈中好友發文悼念，當中包括她的好拍檔林二汶，還有同年出生的吳雨霏（Kary）。

林二汶和吳雨霏分別貼出與盧凱彤的青澀合照，悼念對方。（IG圖片／左：lam2／右：ngk）

二汶在IG貼上與Ellen 年少時的合照，兼發長文悼念，回想去年當日的情境，收到她的死訊時的反應，又訴說了與對方之間的相處方式，「記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。」二汶同時引用了《復仇者聯盟4》中的對白，「剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》pepper跟ironman說：“you can rest now, we’re gonna be okay.”不知道為什麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。」二汶又在文末再次約定Ellen「七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。不見不散」。

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Kary和Ellen在15歲那年相識，入行成為歌手的時候，還是穿着校服的中學生。Kary 在IG上載兩張二人青澀的學生相，這兩張照片，一張是Kary和Ellen 打扮樸實無華，在街上慶祝生日，她親手整蛋糕給對方，蛋糕上寫着：「Ellen happy bdAy」；另一張是Kary 和Ellen 分別穿着自己學校的校服，對鏡頭扮鬼臉，Ellen 手上還捧着兩本厚厚的數學書和一大盒牛奶，非常青春，Kary這個悼文帖文只簡單配一個「念」字，已含千言萬語。