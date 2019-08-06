盧凱彤逝世一周年　林二汶引《復4》對白吳雨霏貼學生相悼念

去年8月5日，歌手盧凱彤（Ellen）從跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲，轉眼逝世一周年，多個圈中好友發文悼念，當中包括她的好拍檔林二汶，還有同年出生的吳雨霏（Kary）。
林二汶和吳雨霏分別貼出與盧凱彤的青澀合照，悼念對方。（IG圖片／左：lam2／右：ngk）
二汶在IG貼上與Ellen 年少時的合照，兼發長文悼念，回想去年當日的情境，收到她的死訊時的反應，又訴說了與對方之間的相處方式，「記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。」二汶同時引用了《復仇者聯盟4》中的對白，「剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》pepper跟ironman說：“you can rest now, we’re gonna be okay.”不知道為什麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。」二汶又在文末再次約定Ellen「七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。不見不散」。
Kary和Ellen在15歲那年相識，入行成為歌手的時候，還是穿着校服的中學生。Kary 在IG上載兩張二人青澀的學生相，這兩張照片，一張是Kary和Ellen 打扮樸實無華，在街上慶祝生日，她親手整蛋糕給對方，蛋糕上寫着：「Ellen happy bdAy」；另一張是Kary 和Ellen 分別穿着自己學校的校服，對鏡頭扮鬼臉，Ellen 手上還捧着兩本厚厚的數學書和一大盒牛奶，非常青春，Kary這個悼文帖文只簡單配一個「念」字，已含千言萬語。
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2018年8月5日這個時分，我還未睡，應該剛剛看完Bob Dylan的演唱會吧。心中還在想「可以現場看一次這個活著的傳奇，真是萬幸。」看完演唱會去喝杯東西，就如一直以來看演出的習慣，回到家都凌晨兩三點了，倒頭便睡。7:36am，我扎醒了一次，一醒來看看時鐘，完全不理解「7:36」是什麼意思，我以為自己睡到黃昏，看看窗外，天微亮的。花了一分鐘才知道，原來自己突然扎醒，於是再睡去。12:16pm，我醒來看看電話，看到一句「請告訴我這不是真的。」然後我的生命徹底改變。 2018年8月5日12:16pm。 你知道嗎？我變了很多，很多很多。大概你現在看見我，你不會認得我的心，不過，你從來不會不認得我，尤其我的內心，你從來只看我的內心。什麼改變也好，我們大概也只會相視而笑，有的沒的說說故事，然後回到我們的平安，你我之間的平安，是唯一不會改變的事。記得嗎？我們一起就出奇地平靜，人生什麼風浪，不過是擦身而過的微風，不是嗎？人生有這樣一個連結，多短暫也好，我們有過。 剛剛獨自再看一次《avengers：endgame》pepper跟ironman說：「you can rest now, we’re gonna be okay.」不知道為什麼我很難過，我覺得這句對白錯了。有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。 一年，一整年。我明白有很多事情我都不懂，越來越明白。我不懂的，你都懂了嗎？七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。 不見不散。