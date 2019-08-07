【我們長大了】張繼科認為男生戀愛需要空間　暗指景甜太黐身？

奧運乒乓球金牌得主張繼科，去年被爆同內地女星景甜於車上約會接吻，隨後爆出戀情。事後由於紙包不住火的關係，男方就在微博公開承認與景甜戀人關係，而女方隨後亦轉發回覆，二人戀情正式公開。可惜這一段戀情只是維持短短約一年半時間二人就宣布分手，令不少網友都非常驚訝。

最近張繼科就獲邀上綜藝節目《我們長大了》大談戀愛觀，話中有話令外界猜測這可能是他同景甜分手的原因，一度登上熱搜廣為討論。

景甜﹑張繼科戀情只是維持一年半左右。（微博圖片）

在一段戀愛關係中，張繼科認為女生理應給予男生更多的空間感，否則只會令雙方發展產生問題：「如果在談戀愛這種時間，一上來黏人的我覺得是正常的。因為她在乎你，隨著時間的延長，如果她還是用不同的方式在黏著你，我覺得那就是對你一種不信任。」在旁的嘉賓聽到都嘩然，非常不明白他是如何理解「黏」這個想法，原來他只是不想另一伴連環追問，想自己有一點空間：「兩人信息回慢幾分鐘，連續信息就來了，對你信息連環電話連環，不打斷你跟她的聯繫，男孩需要空間感很大很大。」在場男嘉賓亦非常讚同他的說法。

當他這一翻說話播出街之後，難免會令人聯想到景甜是一位非常黐身的女朋友，也許就是這個原因導致他們分手，而不少網友其實都非常讚同張繼科的說法，認為每個人是獨立個體是需要個人空間的，無論是任何關係個人空間是不可缺失的。

張繼科認為一段關係，男孩需要空間感。（我們長大了微博圖片）