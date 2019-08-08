【開心速遞】池美麗減肥方法大公開　曾成功減咗40磅：蛋白質任食

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演池美麗的鍾凱琪 (Kitty) 身形一向比較圓潤，是一名肥妹仔，原來她於兩個月前展開了減肥大計，近日終於見到有成果。Kitty於IG出post分享減肥的感受，「話說開始咗兩個月嘅減肥計劃，其實初初真係好氣餒。因為感冒致末（未）盡全力一路都冇跌磅。不過最近兩星期勤力咗總叫有少少成績。 今日同屋企人行街嘅時候，終於初嘗小小成功嘅快樂 。其實我好鍾意好鍾意adidas新款。但三個月前我係完全着唔落，今日試完真係超鍾意忍唔住，買咗敗家.....其實我仲睇中多幾件嘅，不過再買就冇錢呀。等佢減價or我再勤力啲返工先啦！」

Kitty近月努力減肥。(ig@yukimi_chung圖片)

現正身在澳洲悉尼旅行度假的Kitty接受《香港01》電話訪問時，就分享了她的減肥心得和瘦身餐單。Kitty說：「今次我嘅目標係減30磅以上，希望可以喺半年之內完成。營養師話喺健康嘅情況下，一個人每星期可以減1-2磅，咁一個月就減到5-10磅，最理想係3個月減到30磅，不過我自己就做唔到，所以將個時間定喺半年之內。」Kitty透露其實她一直都想減肥，早前找到健身公司以及營養師的sponsor，終於下定決心去減。

佢瘦咗好多。(ig@yukimi_chung圖片)

Kitty表示她曾經試過減了40磅：「睇返我第一集喺《開心速遞》出現嗰時，就會對比到有好大分別，嗰時我主要係靠控制飲食，多菜少肉，戒澱粉質，少鹽少油，蛋白質放題嘅方法去減，當然仲要配合運動，我有去gym玩太空漫步機。我係由2017年中開始減到2018年頭，減咗40磅，之後有反彈返5-10磅。直到今年年頭，我受咗傷有半年做唔到運動，加上又經常去旅行飲飲食食，所以就肥返。」

除咗節食，仲要做運動。(ig@yukimi_chung圖片)

Kitty就曾公開她今次的減肥餐單：早餐食煎蛋通粉、烚蛋和麥皮等，可以搭配脫脂奶或高鈣低糖豆漿；午餐食走皮切雞飯、烚菜、又或是黑椒牛扒飯和雜菜沙律；晚餐食茄汁洋蔥豬扒十穀飯、或燒鯖魚十穀飯，配以薑汁炒菜，每日可以食一至兩份水果。Kitty坦言：「我間中都會忍唔住偷食，其實減肥要成功只有恆心同毅力，無捷徑。除咗忍口，我都有做Gym，一星期兩次，每次一個鐘。」她笑言自己是個「死懶精」，所以想有人督促住她去減。她說：「最大嘅誘惑係豪哥 (李泳豪) 嘅超好味拉麵，同埋日本嘅和牛，暫時都唔食得喇。」

佢尋日影嘅最新近照，大曬V煞面。

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