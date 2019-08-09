【木棘證人】張曦雯搭檔羅仲謙感期待　希望呢位演員多啲嚟探班？

無綫新電視劇《木棘證人》周四（8日）舉行造型發佈，是次擔正做女主角的張曦雯（Kelly）飾演一位律師，與哥哥韋家雄從小相依為命，並透過哥哥認識了男主角羅仲謙。Kelly再次飾演專業人士，她直言：「我拍咁多套劇，差唔多每一次都係做專業人士，拍劇經驗唔係好多，今次已經第二次做律師，對白方面應該難唔到我。」（為什麼總是演專業人士？）「可能個樣行出嚟好似，本身個腦係空白，但行出嚟好似好Professional（專業）咁。」

張曦雯總是在電視劇中飾演專業人士，而飾演律師也已經是第二次。（陳志嵐攝）

張曦雯自問自己與角色並不相像：「角色都幾強勢、潑辣，鍾意鬧人、又好自傲，但又口硬心軟；但自己就唔係好識嗌交，一嗌交就會開始喊，有啲場口要同文慈嗌交，佢都驚我鬧唔返轉頭，所以我要返屋企練下鬧人！」Kelly坦言平時和男朋友相處也甚少吵架：「會傾囉，去到鬧個位已經係返唔到轉頭；我男朋友又係好平靜嘅人，所以好少鬧交。（男朋友會氹返你？）通常都係佢氹我。（有什麼行動去氹？）我通常瞓醒就會唔記得前一晚唔開心嘅嘢，所以通常我係自己冇嘢，所以佢嘅Job好Easy。」

張曦雯最期待拍攝期間可以見到楊怡。（陳志嵐攝）

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在電視劇《木棘證人》中，張曦雯搭檔羅仲謙演出：「我都好期待，好榮幸羅仲謙隔咗三年返嚟TVB，我又同佢有咁多對手戲。」說到對羅仲謙的印象，張曦雯說：「今日同佢交流覺得佢好Friendly、好多嘢講、好搞笑，其實我自己好期待見到楊怡，因為我好鍾意楊怡，我覺得佢係個好好嘅女演員，希望佢多啲嚟探班，可以認識到佢。」