周柏豪再三婉拒傳媒訪問　繼續封嘴連TVB娛樂新聞台冇例外

周柏豪（Pakho）於7月在Instagram上貼出「記得登記做選民，最後今天」字句，呼籲香港市民登記做選民。雖然此舉得到不少香港網民讚好，但同時也引來大批內地網民不滿，有不少人更留下指責謾罵的聲音。事件更演變成雙方隔空罵戰，吵得十分激烈。直至8月9日晚上，他就逐張的把IG內幾年積蓄下來的照片全數清空。究竟此舉是因為不堪指摘呢，還是另有原因，暫時亦有當事人先清楚。

乜都冇晒。（IG@punkhippie）

由8月9日開始，他一直未就清空IG發表過任何回應，就連出席大型公開場合，也一直保持「只影相唔做訪問」的做法。其實，早在7月18日《原諒他77次》的編劇李敏的書展見面會上，與蔡卓妍（阿Sa）一同出現的周柏豪就已經婉拒了訪問。8月10日他出席有份配音的《憤怒鳥大電影2》首映禮時，又以雙手合十向傳媒示意不好意思，沒有接受傳媒訪問便離場。日前（15/8）他為TVB節目《娛樂大家》錄影時，TVB公關亦表示周柏豪方面只接受影相，就連TVB娛樂新聞台亦一樣不作訪問。

有網民猜測清空原因，是因為這個呼籲大家登記做選民的帖文。（IG@punkhippie）

其實呼籲大家登記做選民有咩錯？（資料圖片）