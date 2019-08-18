【明日世遺】泰國拍攝撞正「開心鬼」　妹頭盧頌恩冇驚：佢幾貪玩

盧頌恩（妹頭）早前為香港開電視節目《明日世遺》，與旅遊達人項明生（James）走訪多個東南亞國家，邊工作邊學嘢。不過，當她到達泰國一間由百年舊屋改建成的咖啡室拍攝時，卻遇上了一件怪事：「間舊屋以前係兩層船廠嚟，入到去已經Feel到保育得好好，原汁原味，外牆都好舊下。同老闆傾傾下偈，先知佢因為成日見到啲物件自動郁，想知係咪有鬼，所以就搵咗個有陰陽眼嘅朋友睇睇。」

妹頭所講的，便是這間由百年舊屋改建的咖啡室。（受訪者提供）

妹頭指老闆的陰陽眼朋友話咖啡室確實有靈體：「仲話依附咗其中一條柱度，我問老闆條柱喺邊，『就你係身後呢條柱喇』，我聽完直頭寒一寒。」不過，老闆好快便叫妹頭放心，因為依柱在柱上的靈體是一隻中年男性「開心鬼」，生性貪玩的他好開心昔日的船廠再次充滿人氣：「同埋我又覺得個氣場好正面，所以唔驚。之後，James亦都幫我同條柱合照，但放大張相睇返，就發現柱後面有一個解釋唔到嘅白影，睇嚟佢真係幾貪玩。」

妹頭所講的便是相中右邊的綠色柱。（香港開電視《明日世遺》花絮相）

妹頭之後又透露到緬甸拍攝時亦遇上怪事，事件更：「我哋喺The Strand住同埋拍嘢，呢間酒店好有歷史，就等於香港嘅半島酒店咁，而且佢亦都俾日軍佔領過，唯一唔同嘅佢空置咗好多年先翻新。」

妹頭續謂：「我同另一個女Writer住尾房。一入房除咗見到個化妝枱好恐嚇之外，放喺枱上面支威士忌都好似自己識搖搖下咁，仲有間房真係好暗，700呎咁大，都係得兩盞射燈仔。」雖然之後有攝影師肯與她們換房，但怪事照樣發生：「我同女Writer明明冇開吊扇，但一起身就見到佢自己識轉，嚇到我唔敢自己留喺房，女Writer出街我就出街。」她之後更到了昂山市場買了塊紫玉作辟邪用：「James仲幫我講價，平咗足足一半。我而家都仲戴緊。」

點擊下圖睇睇上述酒店環境：