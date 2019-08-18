周海媚陳錦鴻拍「接力守護香港」片段　表明︰我愛中國

政府因修訂《逃犯條例》引起爭議，風波持續。繼續引起連串反修例的的示威和遊行等，警方和示威者更多次爆發流血衝突。繼之前央視新聞微博發起的「我是護旗手」帖文引起網民和藝人爭相轉發後，南海之聲（中國國際廣播電台南海之聲官方微博）又發起「接力守護香港」行動，最新一個拍片藝人是周海媚和陳錦鴻。

周海媚拍片表明︰「我愛中國，我愛我家。」，央視新聞微博也有分享該片段。（微博截圖@南海之聲）

南海之聲微博昨日（17日）下午發放了一條短片，是由周海媚講話的，她說︰「大家好，我是周海媚，最近香港的局勢牽動人心，無論如何香港再不能亂下去了，應該盡快恢復安寧。我在香港出生、成長、工作，中國是我的祖國，香港是我家。我愛中國，我愛我家。希望香港盡快恢復安寧，平寧、和諧。」而該帖文中，也呼籲網民「轉發，一起接力守護」。

陳錦鴻也有拍片表態。（微博截圖@南海之聲）

其後，又到陳錦鴻拍片，他在片段中說︰「我愛中國，我愛香港。每一個中國人都應該守衛香港。我愛我的祖國。」其實在他們之前，相繼已有成龍﹑孫耀威和香港男子桌球運動員唐鵬拍攝短片表態。

早前，成龍接受央視新聞的訪問。（微博截圖@南海之聲）

早前央視新聞發起「我是護旗手」話題，同時不少藝人如陳小春、成龍、Angelababy（楊穎）、劉愷威和Jackson王嘉爾等亦有轉發表態。

點擊下圖睇吓周海媚和陳錦鴻嘅相︰