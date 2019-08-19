韓國變性網紅承認曾賣淫　直播向粉絲道歉講出背後洋蔥原因

在Youtube擁有47萬人訂閱的韓國網紅花子（꽃자），她曾在直播透露自己本是男兒身，憑著甜美的外表和火辣的身材，在網絡上有著極高的人氣。不過近日就有另一個Youtuber爆料指她曾從事非法性交易，質疑她欺騙她的粉絲，因而令事件令為韓國的網絡熱話，日前（16日），她終於打破沉默，在直播中承認自己當時的確曾透過非法性交易賺錢，並為事件道歉。

網紅花子在網絡上有著極高的人氣。（IG圖片）

花子在直播中向她的粉絲鄭重道歉，並承認自己在2014至2016年間曾有賣淫，並在3個月內賺了1,800萬韓圜（約11.7萬港元），而背後原因是因為她需要這筆錢去做變性手術，對此她在影片中聲淚俱下的說她「一開始沒有承認是因為想要隱瞞這段過去」，不過她作出澄清，指她自從在2016年開始做Youtuber後，就沒有再靠賣淫賺錢，她又稱若果警方要調查的話，她也會誠實的接受調查。

花子日前在直播上公開自己的過去。（Youtube影片截圖@꽃자）

花子本來是男兒身，她曾在直播時透露自己做過變性手術，但過程讓她痛不欲生。據知，花子曾坦言從小就愛男扮女裝，所以很想趕快成為女生。在完成變性手術後，一開始並不覺得痛，但當麻醉藥效用消失後，感覺非常痛，還因為貓咪路過踩到她的傷口，而「覺得當下快死掉」，最後不得不把愛貓放在朋友家託養。不過也因為她的坦白，被網民稱讚，也大讚她的美貌。

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