【12個夏天】張振朗謝東閔炎夏遊西班牙　點解40度要着大褸？　　

其實如果無路人的話，就咁睇張振朗同劉穎鏇呢身打扮，應該都會以為好凍。

無綫旅遊節目《12個夏天》集合陳家樂、 連詩雅、張寶兒、張曦雯、羅天宇等人主持，分別遊歷五個國家，感受不一樣的夏天。昨晚（20日)播出第一集由張振朗、劉穎鏇同謝東閔一齊去到西班牙，節目一開首，張振朗已經話：「講到西班牙嘅夏天，一個字：熱。閒閒哋都4、50度，不過佢哋偏偏覺得熱先有feel，所以就連仲夏節都要搞返個營火會迎接夏天……」

既然要介紹消暑特飲Horchata，就唔該將件外套先脫下……相信觀眾只係想睇件背心版本嘅劉穎鏇。

入到室內，終於頂唔順……

節目中，3位主持人介紹百年歷史的聖米蓋爾市場，介紹冷湯之餘，又推薦當地消暑特飲Horchata，似乎真係熱到隨時會中暑一樣，但奇就奇在劉穎鏇、謝東閔同張振朗喺節目中，無論喺大街定小巷，全程都著上外套，同身穿小背心、短袖衫嘅路人顯得格格不入，尤其係本身以短褲襯白t-shirt外加簿身長恤衫嘅張振朗，喺如此高溫下，都堅持要著外套，到底係怕曬定係怕凍呢？



喺無贊助商外套嘅影響下……三個即時fashion晒。(owencheung@ig圖片)

呢一身打扮都係電視上睇唔到的……(itstiffanylau@ig圖片)

再細睇，三位主持嘅外套都係來至Columbia，以及節目尾聲時嘅鳴謝部分，明晒！原來係贊助。TVB嘅廣告植入手法近年已經玩到層出不窮，藝人不時都成為人肉廣告牌。雖則今次三位主持身穿外套仍正常舉動，但其實喺炎夏著成咁，都真係辛苦晒３位啦。

