盧宛茵楝篤笑跳Lady Gaga展舞功　幕後推手竟是「發瘟」方紹聰！

「御用媽打」盧宛茵（Madam Lo）人生首個楝篤笑騷早前已經完滿結束，在台上Madam Lo除了分享40多年的娛樂圈血淚史外，她更化身Lady Gaga瞓身演出，在台上又唱又跳，盡顯活力！而負責Madam Lo這次舞蹈編排的竟然是近期備受矚目的演員方紹聰（奶仔）。

現年32歲的奶仔在《特技人》親身演出一幕「火燒人」場面以及在《鐵探》飾演悍匪「發瘟」後，演技備受讚賞。為了養家，不怕辛苦的奶仔更身兼貨車司機幫補家計，想不到他還有一個身份就是排舞師！奶仔接受《香港01》訪問時講道：「我學咗Hip hop都10年喇，因為之前我都幫漢洋大哥個騷排舞，咁Joe哥鄭敬基睇過我哋跳之後，就將我哋介紹俾Madam。咁我同Madam之前都冇合作過，但今次可以幫前輩排舞，覺得佢真係好cute！最得意係，有一part係跳Lady Gaga，佢就特別要求要排得新穎啲，咁我就安排咗啲sexy動作俾佢，我覺得呢個前輩真係好努力去試啲新嘢。」

奶仔勁落力幫Madam糾正動作！（受訪者提供）

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奶仔更大讚Madam學習能力極高：「佢學嘢都快，但可能少跳舞，會比較緊張。咁我就用返演戲嘅方法同佢講，同佢講要要當自己係一個舞女嘅角色，跟住要笑得衰衰格格咁，一講佢就明天。」除了Madam外，奶仔亦替鄭世豪和漢洋排過舞，他亦透露曾與《全民造星》的隊長Lokman是同一隊dancing crew！想不到，奶仔除了是演員，更是一名專業的排舞師，他笑稱：「希望可以將我識跳舞嘅呢一面可以慢慢俾觀眾知道！」

奶仔暑假都會開班教學！（受訪者提供）