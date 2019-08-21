陳蕊蕊投資6位數舉辦美人魚小姐比賽：希望收支平衡

陳蕊蕊今日（21日）以嘉賓身份出席跳蚤市場開幕活動，本身有投資開「美人魚明星學院」的她，這次開「格仔店」售賣的產品也是以美人魚及海洋為主題：「都係一啲美人魚嘅飾物，防水嘅化妝品、護膚品呀，呢啲自己比較有新的嘅嘢。投資咗大概五位數，之前自己去旅行都入咗好多貨。」

陳蕊蕊今日（21日）與黃子菲一起出席跳蚤市場開幕活動。（葉志明攝）

蕊蕊透露最近忙着籌備《第一屆亞洲美人魚小姐大賽》，她表示希望透過這個比賽宣傳海洋保育的信息，前期工作已經準備得七七八八，早前大會從數十名參賽者中選出7位入決賽，但考慮到最近社會動蕩，所以決賽推遲至10月舉行，她更自爆已經投資了6位數：「雖然有好多贊助商啦，但前期自己都要揼幾大筆數投資，而家希望收支平衡，出到糧畀員工，將賺到嘅錢捐畀海洋保育機構。」

蕊蕊最近忙着籌備《第一屆亞洲美人魚小姐大賽》，希望透過這個比賽宣傳海洋保育的信息。（IG@yuiyuiyuri）

大會從數十名參賽者中選出7位入決賽。（IG@yuiyuiyuri）

而對於今次比賽的勝出者，蕊蕊表示有意簽為旗下藝人：「我哋已經物色咗幾位，希望嚟緊可以做教練啦，同埋做美人魚小姐宣傳大使，佢哋本身都係呢行嘅人，希望利用佢哋嘅身份令更多人認識美人魚呢個運動同海洋保育。」提到下個月初過生日，蕊蕊透露一早已經計劃好慶生活動：「同好耐冇見嘅朋友食個飯，生日去個旅行，順便入下貨。（有冇男性朋友？）當然有啦，有男有女，我哋已經預咗幾圍。」

蕊蕊透露投資了6位數舉辦美人魚小姐比賽。（葉志明攝）