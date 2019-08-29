韓馬利突患腦膜炎　網上自爆入院兩星期：同死神搏鬥！

Mary姐韓馬利入行多年，拍過唔少經典劇集，喺剛播完嘅《十二傳說》中飾演林夏薇媽媽Forture姐，同現實中嘅另一半杜燕歌有唔少對手戲。8月初都仲見到佢出席宣傳活動，但原來佢身體出現問題，更透露自己「同死神搏鬥」，嚇壞唔少朋友。

8月7日韓馬利同《十二傳說》一眾演員出席宣傳活動。（資料圖片）

自8月9號出post後，相隔大半個月去到28號，Mary姐先至再次更新Facebook，但就為大家帶來震撼消息，佢留言話：「經過兩星期同死神搏鬥，感謝天父的保守我今天終於可以出院了，但因身體仍十分虛弱故未能一一回覆各位的問候，我只有祝大家身體健康，真惜生命和感恩過每一天」

韓馬利透露自己大病一場，嚇壞唔少朋友。（Facebook：韓馬利）

文中Mary姐未有透露係咩病，但講到要同死神搏鬥就令唔少朋友非常擔心，好似汪阿姐就話：「Mary姐、你要好好休息、保重身體呀！」車淑梅、楊怡、陸浩明等都有留言慰問。之後，Mary姐回應傳媒時便透露自己患上腦膜炎。

Mary姐近年不時同老公杜燕歌一齊拍劇。（Facebook：韓馬利）

上月剛度過65歲生日嘅Mary姐，1976年入行至今已經43年，佢喺今年初嘅節目《不老傳說》中，分享過多年前曾患上焦慮症的痛苦經歷，佢話：「有一日我食飯手震，震到不得了，個心跳得好緊要、窒息、唞唔到氣、成身出汗、同埋好驚、好慌，你問我驚咩？我真係唔知驚乜嘢，個感覺就好似突然間去咗個好深、好黑忟忟嘅洞入面、曾經最嚴重嘅係連沖涼都唔到。」入行以來佢都算係多產演員，曾經一年8套作品，但近2年有減產跡象，各拍2套劇集，加上今次大病一場，相信要一段時間後先再見到佢露面啦。

Mary姐喺今年初嘅節目《不老傳說》中，分享曾患上焦慮症。（電視截圖）