【全職高手】小鮮肉楊洋演電競「老將」　劇集道盡選手辛酸　

《全職高手》是改編自作家蝴蝶藍有關於網路遊戲競技小說的中國網路劇。由楊洋、江疏影、賴雨濛、梁森、李沐宸、賴藝領銜主演，於2019年7月24日在騰訊視頻首播，現在亦於Netflix上架。劇情講述網路遊戲「榮耀」頂尖高手葉修（楊洋飾）在電子競技界中是被譽為教科書級別的玩家，但因不接商業代言而遭到原本的東家嘉世戰隊驅逐。擁有十年遊戲經驗的葉修重遊戲角色「君莫笑」，手持自製武器千機傘，開始了他重返巔峰的計劃。（擷自劇集《全職高手》）

《全職高手》於豆瓣評分高達7.1分，在台灣WeTV更突破10億點擊，無論角色演技，故事結構，CG特效都不容忽視，更引人入勝的更是劇中包含的青春、成長和熱血元素，令人感動落淚。

一開始出現的「嘉世」電競公司，設計得未來科幻感十足。每個戰隊還有自己專屬的隊服，場景和美術設計都看得出十分用心。（擷自劇集《全職高手》）

劇中與電競有關的內容也絕不馬虎，令一眾喜歡電競題材的觀眾感到滿意。據說，《全職高手》劇組繪製了300多分鐘的虛擬電玩畫面，分散在每集交錯使用。此外，劇組還特別邀請前DNF職業選手魏巍，在操打動作及專業術語等範疇上，向演員們進行培訓。

劇中每集約有7至10分鐘為電競特效畫面，為達特效效果，楊洋需要在臉上貼滿各式圓點，在一個封閉空間坐上2到3小時，根據導演要求做出各種各樣的表情與動作，打趣說做完臉都僵了，「要你張嘴就要張嘴，露牙就露牙。」（擷自劇集《全職高手》@WeTV）

而這部劇集最吸引人之處就是將職業電競選手的辛酸面向大眾，葉修一開始被嘲諷年齡大了該退役了，再到老將魏琛由於手抖在戰鬥中失手，整部劇都在強調年紀的重要性。電子競技大部份遊戲都可以說是一個需要至少每分鐘進行幾百次鼠標鍵盤組合操作的快節奏運動項目，所以對遊戲的手速和反應力要求極高，年長的玩家再熟練也無法維持年輕時的反應速度。

事實上，現實中的電競選手的黃金期也和《全職高手》描述差不多，如果一個電競選手的狀態保持的比較好，黃金期大概也就是從18歲到23歲左右，當職業選手的年紀到達這個歲數的時候，反應力就會開始下降。（擷自劇集《全職高手》）

除了反應力的下降，長期訓練更為職業選手帶來了不可避免的傷痛。一般而言，職業電競選手早上10點就會開始正式訓練，除去吃飯時間，到晚上12點才結束，每日要訓練將近12個小時，絕對沒有一般人所想的如此輕鬆，也難怪主角葉修在第一集開篇就明言：「在這個賽場上，努力是最不值得稱道的東西，這是基本，這是人人都會做到的，最底層，最渺小的東西。搞清楚這一點，才能向上攀登。」

楊洋飾演的葉修在第一集開篇就明言：「在這個賽場上，努力是最不值得稱道的東西，這是基本，這是人人都會做到的，最底層，最渺小的東西。搞清楚這一點，才能向上攀登。」（擷自劇集《全職高手》）

電子競技不是很多人以為的「動動手指」的遊戲，它背後是一整套的綜合訓練體系。而且對於普通人來說，經常練習，可以鍛煉人的手腦協調能力，空間解讀能力以及團隊協作配合能力，甚至可以延緩腦退化。全職高手如今正在Netflix上連載播出，大結局將在9月6日上架，推薦給喜歡電競題材的劇集迷一看。