Nicki Minaj婚後三個月即退娛樂圈　粉絲喪喊：家庭主婦唔啱你做

美國饒舌女歌手Nicki Minaj今日（6日）在Twitter宣布退出娛樂圈，選擇回歸家庭，並希望粉絲繼續支持自己，直到死亡的那一日。

Nicki Minaj貼文宣布「退休」，望粉絲繼續支持，永遠愛大家。（Twitter截圖）

Nicki Minaj去年年尾公開認愛Kenneth Petty，但二人的戀情卻不被大家看好。男方不止有5位小孩，更是一名性犯罪者，還曾因誤殺罪名被判入獄7年，可謂劣跡斑斑，導致爭議不斷。而Nicki Minaj以往也曾與幾位饒舌歌手拍過拖，包括Safaree Samuels、Meek Mill、Nas，與前任Nas於2017年分手。據悉，Nicki Minaj同Kenneth Petty相識近20年，兩人一起在皇后區長大，算是青梅竹馬，雖然男方的負面消息甚多，但Nicki Minaj很支持另一半，戀情公開之後，時常都會在IG放閃，現在更放棄音樂事業，愛得相當甜蜜，兩人已於6月正式註冊，Nicki Minaj的Twitter也更名為「Mrs. Petty」。

自從公布戀情之後，Nicki Minaj不時都在IG放閃。（Instagram@nickiminaj）

現時36歲的Nicki Minaj於2004年出道，豐腴的身材以及浮誇的造型是她標誌，風格鮮明獨特。2010年，她推出首張個人專輯《Pink Friday》，首周銷量突破37.6萬張，全球銷量突破300萬張，2011年獲得全美音樂獎（American Music Awards）「最受歡迎饒舌/Hip-Hop專輯大碟獎」，其後還多次提名、獲獎。此外，她曾逾10次提名格林美（Grammy Award）各大獎項，奪得了5項MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards），創下多個「首位」的世界紀錄，包括首位Solo獲得鑽石單曲的黑人藝人、首位專輯空降英美排行冠軍的饒舌女歌手、首位單曲銷量達到400萬的饒舌女歌手等等，成績斐然。

Nicki Minaj在音樂界成績彪炳。（Instagram@nickiminaj）

除了Nicki Minaj的個人作品之外，她與眾藝人合作的歌曲也令人印象深刻，好似《Bang Bang》（Jessie J、Ariana Grande）、《Bitch I'm Madonna》（ Madonna）、《Swish Swish》（Katy Perry）等，都相當熱門。

Nicki Minaj退出娛樂圈的消息可謂震驚眾人，不少網友都表示難以接受，留言版面更「哭聲一片」，紛紛寫到：「立馬刪除這條信息」、「快說這不是真的」、「你不適合家庭主婦啊」等等，感到非常惋惜。

Nicki Minaj與Madonna演繹的《Bitch I'm Madonna》MV中，有不少人氣歌手撐場，包括Rita Ora、Beyoncé與Jay Z夫婦、Katy Perry、Miley Cyrus，以及著名設計師Alexander Wang等。（視頻截圖）