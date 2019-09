添麥菲查洛美與Lily-Rose Depp戀情曝光　意大利度假旁若無人擁吻

《以你的名字呼喚我》(Call me by your name)的23歲男主角添麥菲查洛美(Timothée Chalamet),上周與女星兼模特兒Lily-Rose Depp緋聞後,首次合體出席第76屆威尼斯電影節(The 76th Venice Film Festival)紅地氈,為主演的Netflix電影《The King》造勢,當時兩人只有眼神交流,還很低調,但近日又被影到一齊度假,舉止相當親暱。