添麥菲查洛美與Lily-Rose Depp戀情曝光　意大利度假旁若無人擁吻

《以你的名字呼喚我》（Call me by your name）的23歲男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），上周與女星兼模特兒Lily-Rose Depp緋聞後，首次合體出席第76屆威尼斯電影節（The 76th Venice Film Festival）紅地氈，為主演的Netflix電影《The King》造勢，當時兩人只有眼神交流，還很低調，但近日又被影到一齊度假，舉止相當親暱。

於威尼斯電影節亮相之後，Depp與查洛美在上周末前往意大利Capri度假，她身穿豹紋bikini，好身材一露無遺，而查洛美則只穿了一條紅色短褲，兩人坐在郵輪最前端，旁若無人地激情擁吻，對坐聊天，該輯相片於網絡瘋傳。

上岸後，兩人依然不忘甜蜜kiss、擁抱，查洛美更將嬌小的Depp打橫背起，俊男靚女，畫面養眼。

20歲的Depp與23歲的查洛美於去年10月傳出緋聞，其後偶爾有消息指二人分手，但由始至終兩位當事人從未回應。如今他們在威尼斯電影節上甜蜜互動，又在意大利高調放閃，戀情不證自明。