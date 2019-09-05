Lily-Rose Depp添麥菲查洛美緋聞後首合體　全程深情對望羨煞旁人

美法混血兒Lily-Rose Depp與法裔美國演員Timothée Chalamet去年被拍到一起逛公園，期間舉止親暱，其後更爆出當街擁吻的照片，因而傳出緋聞。這對95後CP郎才女貌，作為娛樂圈的後起之秀，備受眾人矚目。近日，兩人齊齊出席第76屆威尼斯電影節（The 76th Venice Film Festival）紅地氈，為有份參演的Netflix電影《The King》造勢。

這是Depp與查洛美在緋聞後首次共同亮相紅地氈，她身穿CHANEL 2019秋冬高定系列strapless dress，淡粉色的長裙配上同色頸巾，優雅飄逸，腳踩Jimmy Choo的一字涼鞋，宛如一位王室的公主。

雖然Depp身材嬌小，但氣場十足。（GettyImages）

而查洛美則摒棄了傳統的黑色西裝襯衣與領呔，選擇了Haider Ackermann的銀灰色西裝套裝，搭配一件光滑的絲綢襯衣，西裝外再以一條寬腰帶加持，褲腿隨意捲起，露出黑色尖頭靴，與王子無異。Depp與查洛美的服飾相得益彰，色系都偏灰，如同「情侶裝」。

查洛美摒棄了傳統西裝，以前衛的Haider Ackermann銀灰色套裝與黑色尖頭靴上陣，復古又優雅，相當吸睛。（VCG）

雖然近幾個月Depp與查洛美並未一齊亮相公開場合，兩人對戀情也沒有任何回應，但他們在紅地氈上不時深情地望着對方，笑得相當甜蜜，加之出色的外形與着裝，想不成為焦點都難。

就算導演David Michôd站在中間，也無法阻止Depp與查洛美的深情對視。（VCG）

Lily-Rose Depp出生於1999年，比查洛美小4歲，二人在新戲《The King》中飾演夫妻，據傳因此而撻着。Lily-Rose Depp是美國演員尊尼特普（Johnny Depp）與法國演員Vanessa Paradis的女兒，一出生便置身於光環之下，在娛樂圈與時尚圈風生水起。Depp繼承了父母的優良基因，五官精緻，與媽媽Vanessa Paradis更似到十足十，氣質高冷，性格鬼馬，是老佛爺Karl Lagerfeld最錫的女星之一。

23歲的查洛美因2017年出演電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）而人氣急升，更憑藉該戲獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名，成為這個獎項的第三年輕提名者，IG坐擁逾3500萬粉絲，外貌與實力兼備，前途無限。

Depp與媽媽似到十足十，而Vanessa Paradis也是老佛爺Karl Lagerfeld的繆斯之一。（Instagram@lilyrose_depp）