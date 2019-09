Lily-Rose Depp添麥菲查洛美緋聞後首合體　全程深情對望羨煞旁人

美法混血兒Lily-Rose Depp與法裔美國演員Timothée Chalamet去年被拍到一起逛公園,期間舉止親暱,其後更爆出當街擁吻的照片,因而傳出緋聞。這對95後CP郎才女貌,作為娛樂圈的後起之秀,備受眾人矚目。近日,兩人齊齊出席第76屆威尼斯電影節(The 76th Venice Film Festival)紅地氈,為有份參演的Netflix電影《The King》造勢。

這是Depp與查洛美在緋聞後首次共同亮相紅地氈,她身穿CHANEL 2019秋冬高定系列strapless dress,淡粉色的長裙配上同色頸巾,優雅飄逸,腳踩Jimmy Choo的一字涼鞋,宛如一位王室的公主。

雖然Depp身材嬌小,但氣場十足。(GettyImages)

而查洛美則摒棄了傳統的黑色西裝襯衣與領呔,選擇了Haider Ackermann的銀灰色西裝套裝,搭配一件光滑的絲綢襯衣,西裝外再以一條寬腰帶加持,褲腿隨意捲起,露出黑色尖頭靴,與王子無異。Depp與查洛美的服飾相得益彰,色系都偏灰,如同「情侶裝」。

查洛美摒棄了傳統西裝,以前衛的Haider Ackermann銀灰色套裝與黑色尖頭靴上陣,復古又優雅,相當吸睛。(VCG)

雖然近幾個月Depp與查洛美並未一齊亮相公開場合,兩人對戀情也沒有任何回應,但他們在紅地氈上不時深情地望着對方,笑得相當甜蜜,加之出色的外形與着裝,想不成為焦點都難。

就算導演David Michôd站在中間,也無法阻止Depp與查洛美的深情對視。(VCG)

Lily-Rose Depp出生於1999年,比查洛美小4歲,二人在新戲《The King》中飾演夫妻,據傳因此而撻着。Lily-Rose Depp是美國演員尊尼特普(Johnny Depp)與法國演員Vanessa Paradis的女兒,一出生便置身於光環之下,在娛樂圈與時尚圈風生水起。Depp繼承了父母的優良基因,五官精緻,與媽媽Vanessa Paradis更似到十足十,氣質高冷,性格鬼馬,是老佛爺Karl Lagerfeld最錫的女星之一。

23歲的查洛美因2017年出演電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)而人氣急升,更憑藉該戲獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名,成為這個獎項的第三年輕提名者,IG坐擁逾3500萬粉絲,外貌與實力兼備,前途無限。

Depp與媽媽似到十足十,而Vanessa Paradis也是老佛爺Karl Lagerfeld的繆斯之一。(Instagram@lilyrose_depp)