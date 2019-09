萬眾期待《賈思樂 ME & MY GIRLS in Cancert 2019(Part2)》演唱會,將於11月12、13日假尖沙咀文化中心連開兩場。為隆重其事,今日(10/9)於觀塘舉行記者招待會,出席嘉賓有羅蘭、盧海鵬、戚美珍、向海嵐、林建明等,場面氣氛熱烈。

三嫂獲邀擔任演唱嘉賓,近日密密練歌,準備下月演唱成功。(葉志明攝)

提到剛才倆人在台上心情激動,賈思樂(Louie)就話:「自己都估唔到突然之間會咁,因為我認識三嫂都好耐,佢係一個好有愛心嘅人由其係對我,因為每一次有大嘅需要,佢都會一一應承,從來都唔會考慮自己有咩得益,我成日都同人講,我喺娛樂圈其實有位小天使,呢位小天使就係戚美珍。」三嫂(戚美珍)就話:「由起初認識Louie的時候,佢已經係一個冇分你我嘅人嚟,完全係冇架子又很幫人,漸漸我哋就成為好朋友。」