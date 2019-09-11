好友曬薛之謙近照被質疑整容　網友驚訝：好似大媽！

3年前憑專輯《初學者》而紅遍大江南北的薛之謙，人氣至今仍高企不下，目前微博粉絲有超過5千萬人追蹤，其一舉一動甚為外界關注。近日，他與好友李好（內地主持人）所影的一張合照被廣為討論，事緣有網友質疑他的長相變得非常不同，甚至被批評似蛇精男劉梓晨添，引起大家酸言酸語。

薛之謙因為歌曲《演員》而走紅。（微博圖片）

薛之謙（左）的外表同以前不同？（微博圖片）

薛之謙近日孖好友李好聚舊，難得有時間相聚當然要影一張合照留作紀念。所以李好就將二人的合照擺上其社交網站，原本只是一張合照而已，並無太多特別之處，但有細心的網友就發現薛之謙的長相疑有變化，懷疑他整容。

眼見在合照中穿著紅色上衣、頭戴白色鴨舌帽的薛之謙臉容似乎同以往不同。其雙臉頰的確豐潤不少，被網友懷疑似打了針，另外口唇部份亦非常紅潤（可能塗上了唇膏），下巴又非常尖銳，整個人看起來精緻不少，搞到不少網友都甚為驚訝幾乎認唔出他，更表示他目前整個臉容狀態似足蛇精男劉梓晨以及有阿姨Feel，紛紛向他吐嘈：「你的眼睛怎麼了」、「變了網紅臉似的」等等。

有網友指薛之謙似蛇精男劉梓晨。（微博圖片）

但另一邊廂有網友就為薛之謙解畫，認為他的長相從來冇變，只不過是影相燈燈光等問題造成而已，甚至懷疑他是用了美顏，網友留言：「沒卸妝還有濾鏡」﹑「美顏特效」…絕對是角度問題而已。

眼見一張合照就搞到話題四起，薛之謙本人亦隨即上傳1張自拍照回應，素顏上陣又冇Set頭髮的他，在陽光底下搞笑自拍並配上寫有「姨母般的尬笑」字樣，疑藉此回應外界質疑他整容的疑雲，非常幽默的還擊。

他本人自拍回擊網友留言。（微博圖片）