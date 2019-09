蔡嘉欣大熱倒灶無損心情　IG派福利騷一件頭性感泳衣

應屆落選港姐蔡嘉欣雖然大熱倒灶,但她沒有被影響心情,反而表現樂觀正面。選美完結後馬上約朋友一齊打邊爐,解放肚皮,翌日馬不停蹄出海滑水。嘉欣在社交網站分享滑水片段及多張泳衣靚相,她穿上性感兩側開窿一件頭泳衣,估唔到前一晚打完邊爐都仲可以Keep到身材咁Fit!

嘉欣選完香港小姐之後,約朋友打邊爐同滑水,穿上性感一件頭泳衣大派福利。(IG圖片/kayan.c)

雖然嘉欣穿一件頭泳衣上陣,不過兩側開晒窿勁性感,真係肥少少都Carry唔到。嘉欣亦大膽嘗試甩繩滑水,更一度雙手舉起勝利手勢,雖然只係堅持到十幾秒便跌落水,不過仍獲得網友讚賞她真性情和勇敢。但細心留意,嘉欣個額頭有點「禿」,連她自己也忍不住笑自己個頭。

嘉欣在落選後,於社交網站分享感受,「呢2個半月係人生一段好寶貴既(嘅)旅程,我好感恩我可以參選其中,正如我經常說的一句: fill your life with experiences not things. have stories to tell not stuff to show(成為一個經驗滿載的人,而非一個榮華富貴的人;成為一個充滿故事的人,而非一個虛張聲勢的人。)」她亦同時感謝每一個台前幕後,為這場香港小姐付出的人,雖然落選了,但得着也很多,嘉欣的態度非常積極正面呢!

嘉欣在社交網站分享參選香港小姐感受。(FB截圖/Kayan.c)

更多嘉欣泳衣靚相: