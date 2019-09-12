蔡嘉欣大熱倒灶無損心情　IG派福利騷一件頭性感泳衣

應屆落選港姐蔡嘉欣雖然大熱倒灶，但她沒有被影響心情，反而表現樂觀正面。選美完結後馬上約朋友一齊打邊爐，解放肚皮，翌日馬不停蹄出海滑水。嘉欣在社交網站分享滑水片段及多張泳衣靚相，她穿上性感兩側開窿一件頭泳衣，估唔到前一晚打完邊爐都仲可以Keep到身材咁Fit！

嘉欣選完香港小姐之後，約朋友打邊爐同滑水，穿上性感一件頭泳衣大派福利。（IG圖片／kayan.c）

雖然嘉欣穿一件頭泳衣上陣，不過兩側開晒窿勁性感，真係肥少少都Carry唔到。嘉欣亦大膽嘗試甩繩滑水，更一度雙手舉起勝利手勢，雖然只係堅持到十幾秒便跌落水，不過仍獲得網友讚賞她真性情和勇敢。但細心留意，嘉欣個額頭有點「禿」，連她自己也忍不住笑自己個頭。

嘉欣在落選後，於社交網站分享感受，「呢2個半月係人生一段好寶貴既（嘅）旅程，我好感恩我可以參選其中，正如我經常說的一句： fill your life with experiences not things. have stories to tell not stuff to show（成為一個經驗滿載的人，而非一個榮華富貴的人；成為一個充滿故事的人，而非一個虛張聲勢的人。）」她亦同時感謝每一個台前幕後，為這場香港小姐付出的人，雖然落選了，但得着也很多，嘉欣的態度非常積極正面呢！

嘉欣在社交網站分享參選香港小姐感受。（FB截圖／Kayan.c）

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