【C9特工】主演劇隔足一年都未播變倉底？　高海寧：唯有耐心等候

高海寧今天（12/9）出席《意大利文化節活動》，而意大利被譽為浪漫之都，只要是女生也會對這個國家有一種憧景，希望能遇上一場異地浪漫之戀。高Ling接受《香港01》訪問時亦表示有過這種幻想：「我覺得意大利男人特別浪漫，食物又特別好食，環境建築都好靚。我後生嘅時候去意大利旅行都想有一個異國情緣，可惜唔成功。」

高Ling指曾經去其他國家旅行時候曾經有被人搭訕。（梁碧玲攝）

在工作方面接下來高Ling有份演出的劇集《金宵大廈》將會於《她她她的少女時代》完結後播出，但原本的檔期是高Ling主演的《C9特工》播出。《C9特工》播映時間一度更改，作為主演的高Ling解釋是公司安排：「我唔會唔開心，其實《金宵大廈》係比《C9特工》更早前拍，如果順序咁播我覺得係好。起碼觀眾會一路一路睇到我嘅進步。」

高海寧主演的《C9特工》延期播出。

高Ling指還沒清楚確實播出日期。（梁碧玲攝）

高Ling坦言希望自己主演的《C9特攻》快點播出，但她深信每一套劇集也有自己的命運，「好多幕後都同我講好睇，我對呢套劇都好有信心，我之前都講過每一套劇都有佢嘅命運。可能依家並唔係佢播出嘅時間，我哋唯有耐心等候。」