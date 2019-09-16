【專訪】阮兆祥享受做二把襯托：無綠葉，作品未必會完美

為咗一連三場嘅演唱會，阮兆祥拒絕任何贊助，實行自己的騷自己投資。而呢係麥花臣嘅騷，有升降舞台兼16人樂隊，規模不比紅館騷弱。喺唔續約無綫、經濟無太大保障下，到底有幾鍾意唱歌先會做出以上舉動？

「最辛苦嘅日子係參加完19區業餘歌唱比賽，簽咗港台做歌手，底薪500元，但未必日日有工開。咁你食飯搭車都耍錢，嗰段時間真係辛苦，但所有磨練都係彈藥。」(葉志明攝)

15歲因胞姐關係而開始在酒吧唱歌，時薪由50元慢慢增至150元，令阮兆祥以為自己的歌喉不俗，於是膽粗粗報名參加第一屆新秀歌唱大賽，結果音訊全無。「第二年又報，去到100名就出局，第三年終於叫做入到final，當時17歲我有諗是否外形問題，見張學友都可以拎到19區業餘歌唱比賽冠軍，諗住一定無黑幕，於是我又去報……」結果阮兆祥得到了季軍，同屆冠軍係李克勤。

讀書時唱歌比賽基本上都係冠軍嘅阮兆祥，為測試自己實力，於是走去參加新秀歌唱大賽。（影片截圖）

笑完返唔到轉頭

88年推出首張專輯，89年再接再厲，奈何僅售出5000張，想頭多多的阮兆祥認為自己是觀眾緣不足，於是在經理人安排下，得到無綫的試鏡機會。「就係咁開始做主持，由《新地新地帶》、《周未任你點》到《勁歌金曲》，基本上所有音樂節目都做晒，到續約時，吳雨大哥提議我去試《歡樂金宵》。當時個個係前輩，我邊睇邊學，嗰時嘅訓練係幾正，亦都好多扮嘢機會。」由音樂到綜藝，甚至最後連亞軍主持都試埋，觀眾緣確實係有，但偏偏依然係無唱歌機會。「有次我主持完體育節目，收工之後問啲粉絲覺得如何，佢哋竟然覺得好好笑。好笑？我明明好認真去做，點解會係好笑？咁我就知道返唔到轉頭。但另一方面又會諗有咩強得過可以令人開心，呢個係一個福份。」

「其實係呢10幾年經濟先好啲，之前一定月光族，媽媽都有問過點解家用比咁，以為我唔孝順。」與王祖藍、李思捷嘅福祿壽令阮兆祥事業更上一層樓，他指媽媽不時都會攪著他大讚，令他更加感到自豪。（資料圖片）

樹欲靜而風不息

等了又等，終在97年有唱片公司給予機會，為了洗去「搞笑」味，阮兆祥決定離開無綫。結果前腳走人，後腳迎來唱片公司人事變動，出碟大計泡湯，人生最徬徨莫過於此。「嗰年都算係事業上一個幾大危機，好在後來梅小青開《娛樂插班生》，佢同公司講想搵我。今次對待演唱會都係呢個心態，既然有呢個福份，希望係用最完美嘅狀態去迎接，樂小姐之前都搵過我傾過兩次，但都婉拒咗。」對於唱歌的執念，阮兆祥說或許是受到爸爸的影響:「佢以前成日喺屋企唱新馬師曾啲歌，我成日懷疑佢有個歌星夢，直到佢離世後，佢同事話我知爸爸儲物櫃貼滿我嘅剪報，因為當年我參加新秀，所以都有啲報道，又不時話介紹我俾同袍認識，所以我而家嘅工作算係幫佢圓夢。」阮父當年因急病走了，至今已30多年，但阮兆祥提起爸爸時感觸萬分，罕見露出開心果的另一面。或許對他來說，是因為當年留有太多的遺憾。

同女友Crystal拍拖18年，阮兆祥坦言沒有打算結婚。「見過咁多朋友離離合合，我會去諗係未真係需要結婚？」（網上圖片）

男配角價廉物美

在無綫逾20個年頭，觀眾對阮兆祥最有印象可能是《溏心風暴》的舅父波，問到可曾想過自己能得到更多，他說：「從來無諗可以攞幾多或者仲有幾多未攞，只會覺得如果我真係值，人哋一定俾，我希望自己每樣作品都有進步，無論係唱歌、音樂會、主持拍劇，都想大家見到係不停進步嘅祥仔2.0、3.0版本。當個個都進步時而你仲係食老本，就已經係退步，成日都同自己講唔可以滿足於以前嘅成績，因為人哋只會睇你而家嘅成績。」阮兆祥說無論是綠葉抑或男配角，他都十分享受，並指自己的舊作《二把》正正就是他的心聲，又笑言男配角價廉物美，受顧機會相對提高「就好似周星馳同吳孟達，如果你能夠做到最好嘅二把，都係我目標之一。我覺得咁仲舒服啲，做男一會承受更多壓力，二把相對地少，但發揮其實都多，同埋價錢又平啲呢，受僱機會係咪大啲先？」

場地提供：Michael's Studio