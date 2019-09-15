【多圖】張鈞甯罕有以短瀏海示人　微博網民狠評︰不好看啊

張鈞甯自出道來憑超仙氣的外表和知性美當紅，在內地劇《如懿傳》的演出更令她事業更上一層樓。不過，近來她的新髮型就引起了外界關注。

張鈞甯露額頭的造型真的是超仙氣！（視覺中國）

張鈞甯自2002年出道至今17年，大部分時間以一頭黑色長瀏海示人，令外表清秀的她更有氣質，不過她也曾試過把它剪短。近日她在微博上傳的照片，就見她又把瀏海剪短了，有減齡的效果，連同以往給人的感覺也不同了，添了一點可愛。剛剛過去的9月4日是她的37歲生日，她貼了幾張跟媽媽去旅行的照片，就展示了新髮型，但網民的意見不一，有人說︰「有瀏海也這麼好看」，又大讚她臉好小又好少女感！不過也有人說︰「寶貝你真的不適合瀏海」﹑「就問為什麼要剪瀏海，不好看哎」和覺得反而顯老等等。

有網民狠評這個髮型不適合張鈞甯。（微博圖片@張鈞甯）

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其實張鈞甯的照片中，她也是一如以往的漂亮，皮膚狀態也好得令人羨慕，而且，短短的瀏海也顯得她好可愛，果然是女神！但是其實女神也不是第一次剪短瀏海的，之前也曾經試過的，不過比較少見就是真的！

張鈞甯也曾剪過短瀏海。（視覺中國）

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