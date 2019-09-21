假林俊傑賺大錢激嬲粉絲　范一賢疑被提告網友超開心

坊間有不少素人擁有一張「明星臉」，因為相似度實在太高關係總會令人傻傻分不清，就好似內地南寧市米攤老闆似足羅志祥﹑前華航空姐Ivy似足林依晨等 ，因為如此使他們的討論度十分高，迅速地走紅成為網絡紅人。不過假若藉著這個優勢用來到處招搖撞騙賺取謀利實屬不該，近日據內地媒體指出「金曲歌王」林俊傑（JJ）的經理人就對內地有「小林俊傑」之稱的范一賢，打著林俊傑旗號到處商演撈金一事終於忍無可忍，正式向他提出控告。不少JJ的粉絲聽到該消息後都大表讚同，認為這件事已經發生了好幾年是時候要范一賢得到該有的懲罰。

林俊傑的公司兩年前已經開始搜證。（林俊傑微博圖片）

現年33歲的范一賢因為天生擁有一張與JJ極相似的臉孔，同樣地是小眼睛有酒渦，更因為連聲音都相似，因為如此他就藉著這個優勢進行了大大小小的商演。直到2013年的時候，他就獲邀請參加綜藝節目《勢不可擋》演唱林俊傑的經典名曲《江南》從此他名氣大增，開始一連串的活動都找他。據內地媒體指出，因為聲名大噪關係他自知小有名氣，為了做到全面性似足JJ連服裝打扮﹑影相Pose都抄足JJ，標榜自己是「小林俊傑」。

范一賢外表非常似林俊傑。（林俊傑﹑范一賢微博圖片）

從一開始他還是以模仿的模式去進行商演其實沒有甚麼不妥，因為在宣傳海報上他都印有自己的名字，但久而久之他就直接了當套用「林俊傑」的名字進行商演，甚至於更直接用JJ本人的照片用作海報宣傳等，靠著如此的方式令不少粉絲上擋，近這兩年累積估計賺取了140萬人民幣（約150港幣），這一個舉動亦令到JJ的粉絲相當嬲豬，一度在網上責罵范一賢，同時亦向JJ所屬公司告發，其公司知道了之後就表示會進行相關搜證，並向對方發出了多次警告。

內地嫻媒體指出范一賢用林俊傑名字賺取了不少盈利。（幽默滑稽君﹑全世界最可愛的接接微博圖片）

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在這兩年JJ所屬公司已經派人不停搜證，發現范一賢的表演已經脫離了模仿的境界，其行為已屬欺詐。就在近日內地媒體指出其所屬公司已經不能再採用容忍的態度去處理該事，已經著手開始處理對范一賢進行起訴，直接用法律方式去解決問題。不少JJ粉絲聽到之後都大表開心，認為JJ的公司終於企硬去維權相當好，大家紛紛留言：「強烈支持維權」﹑「這麼多年終於」﹑「終於快解決了」﹑「公司終於幹正事了」…望范一賢得到懲罰。

網友不停夫評擊范一賢。（微博截圖）

另外，在去年的時候身為JJ好友的韓紅亦站出來替他發聲，在微博貼文寫上：「太無恥了，欺人太甚！模仿秀，我們能接受因為都要活著，要吃飯放你一馬。但是你用「林俊傑」的名字欺騙消費者宗實在太無恥！最難容忍是，你侮辱了我們喜愛的JJ的無敵歌聲，走着瞧！」可見她都睇唔過眼。