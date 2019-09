黃祥興及太太剛慶祝完結婚7周年紀念。(IG:@stefanwch)

9月22日係黃祥興41歲生日,兩個仔女同老婆當然有同佢慶祝啦,黃太更送上一份超級大禮,令祥興又驚又喜﹗

經常於網上大曬家庭樂。(IG:@stefanwch)

黃祥興同太太12年於法國註冊結婚,14年同16年分別誕下一對仔女,佢地亦不時於網上大曬家庭樂。呢日壽星仔喺IG上載兩張相片,左擁右抱囝囝囡囡,面前有個三件積木堆砌而成嘅生日蛋糕,留言話:「老婆問我今年生日想要咩禮物,我叫佢比個驚喜我。呢次唔慌唔驚喜 。This is the last one... hopefully... maybe!#又做爸爸#2+1=3#4+1=5#fatherof3」

第三次做爸爸,黃祥興絕對係意料之外。(IG:@stefanwch)