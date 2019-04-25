黃致豪又改名叫返「祥興」：唔需要大家夾硬要講我個新名

黃長興又改名！繼去年改做「黃致豪」之後，近日他又改返名做「黃祥興」，一年之內易名兩次。其實去年祥興改名做致豪是與健康問題有關：「改名的原因是，香港的大環境告訴我風水的重要性，尤其是我做幕前。早前更有人告知我原名原來對自己的健康不太好，雖然不是說現在，是說10年之後。但尤其我有小朋友，健康當然最重要啦！如果改名能夠避凶的話，當然要去改啦！」

不過祥興改咗名之後，大家都好好似唔係叫得好慣，都係叫返佢長興，就連《新春開運王》的主持名都要咁「黃致豪（長興）」寫。（電視畫面）

又變返Wong Cheung Hing嘅原因好簡單

據祥興表示，他的身份證上仍然是使用「致豪」，不過就幕前工作則改名為祥興：「其實上次改名做致豪係為咗我自己，但我覺得藝名，唔需要大家夾硬要講我個新名，所以長興係大家用慣咗，例如傳媒朋友、內地觀眾，嗌返我做長興會方便啲無咁辛苦，而家係祥興，同『長』一個發音，但我覺想用返『吉祥』呢個『祥』，好似會適合啲，better than 長。」

黃致豪上年變咗做爆肌男，而家又變返Wong Cheung Hing，希望唔會變返黃長興喺《棟仁的時光》嘅身形啦（最後有原圖，勁大對比）：

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