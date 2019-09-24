郭秀雲龐景峰母子檔行善　齊教授千人彩獅舞強化腿部肌肉

現年49歲的郭秀雲一向愛心爆崩，近日她就帶同兒子龐景峰齊齊行善，出席一個由46位不同企業精英團隊舉辦的《GP35獅籌之路傳承孝道》的活動，透過舞獅的活動宣揚孝道，並且關心老人家的腿部健康。而是次活動所捐出的金額將受惠於「兩地一心」機構作慈善用途。

郭秀雲帶同兒子龐景峰行善。

今次活動有超過1200人響應，不少老中青三代聚首一堂透過舞獅活動拉近家人之間的關係。一開始隨著震撼的鼓聲揭開序幕，透過舞獅表演教導大家正確的深蹲姿勢，目的是有助長者持續強化腿部肌肉的訊息，減少日後坐輪椅渡過餘生的機會。另外，是次活動亦想繁忙的都市人抽多一點時間去關心身邊的老人家，希望增加家人間彼此相處的機會。

郭秀雲身體力行親自舞獅。

郭秀雲﹑龐景峰除了出席支持之外，他們還身體力行親自舞獅宣揚正確的深蹲姿勢，母子二人在台上互相手牽手深蹲做得有模有樣，給台下老人家做出了一個好好的示範。除了他們之外還有藝人陳貝怡、曾詠琳等出席，而河國榮及可嵐更率領一班青少年學生表演唱歌添。最後該活動以千人拼湊出「孝」字拼圖作為落幕，合共捐出$500,000萬港元用作於「兩地一心」機構作慈善用途，用作本地社會服務及內地學校修建用途，可做到真正回饋社會，達致兩地共融的目的。

母子二人在眾人面前示範深蹲。