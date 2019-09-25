楊斯雅驚爆圈中女星賣淫及被包養情況　有視后要去澳門「送外賣」

曾參選2012年香港小姐的無綫前藝人楊斯雅 (Cindy) ，現時除了從事演藝工作，也是一位Youtuber，她不時會拍片將上youtube大爆娛樂圈中秘聞。日前Cindy就以「女星全部都係雞？」為題，驚爆在電視圈中確有女星賣淫，以及有視后級女星被富豪包養，要到澳門「送外賣」。

Cindy成日拍片放上youtube爆娛樂圈秘聞。(ig@cindyyeung圖片)

Cindy表示：「據我所知，喺電視圈中真係拋個身出嚟做，明做嘅呢，係有一個，佢唔算好出名，但係做咗好多年㗎喇，佢有模特兒咁嘅身形，同埋好姣好誘人嘅面孔。據講呢個女藝人係收十萬蚊一晚，至於其他暗地裡喺度做嗰啲就唔清楚喇。我相信都會有嘅，但就唔覺會係好多。至於點解好多人有錯覺娛樂圈好多女藝人做雞呢？其實係因為啲女藝人係求包養，求包養就唔同做雞嘅。求包養主要係想搵個好歸宿啦，例如有啲人會做富豪嘅小三呀，一係就搵啲金融才俊，佢哋真係好鍾意包明星。」

Cindy今次講圈中女星做雞。(youtube截圖)

Cindy繼續爆料直言有一線花旦要到澳門「送外賣」，她說：「我收到風，話說有個視后級嘅女藝人，一線中嘅一線嚟，畀個貼士大家，佢好多年好多年都無一啲公開嘅戀情，但其實佢暗地裡係被包養嘅。佢被包養嘅金主唔係喺香港，而係喺澳門嘅，佢每一次去澳門送外賣都會簽嗰個富豪嘅單，佢係坐直昇機過去，我咁啱識得直昇機個空服，所以佢就爆畀我知喇。」另外她又認識一個朋友包養過一位現年約35歲的二線小花，每月收取4萬多元零用錢。她強調被包養不等如做雞：「包養係男女朋友關係，唔一定係有性關係嘅。」

Cindy大爆有視后被包養。(ig@cindyyeung圖片)

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