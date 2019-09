陳瀅「再」承認戀情兼宣布婚訊？　IG示愛：I love my husband

陳瀅由MODEL界轉換跑道做演員後,電視電影都接個不停,甜美外貌加爽朗性格,迅速被封為女神。佢嘅感情生活亦受到高度關注,呢日Jeannie疑似公開真命天子身份啦﹗

陳瀅被封為宅男女神。(IG:@missjni)

Jeannie除咗公開承認過同賭王囝囝何猷亨嘅戀情,先後與羅天宇及陳家樂傳出緋聞,當中陳家樂同佢多次合作,外形合襯又被影到同遊日本,更傳出已經同居,但Jeannie都表示只屬好朋友關係。

工作需要不時著起婚紗(IG:@missjni)

呢日Jeannie喺IG STORY轉載一張佢同一名男士嘅相片,Jeannie用右手勾住對方條頸嘟咀獻吻,最意想不到嘅係留言寫住「thank you wife」而Jeannie仲回應「I love my husband,Happy Birthday Hubby」唔通Jeannie一次過公開戀情兼婚訊?

Jeannie呢張獻吻照兼稱呼對方為husband,唔通真係想公開戀情兼宣布婚訊?(IG:@missjni)

其實相片中呢位男士今年5月已曾同Jeannie一齊見報,當時佢地一齊去到夏威夷參加朋友婚禮,Jeannie當日接到花球,亦放上二人合照寫住「dear future husband」男方留言話:「the most picture perfect wedding for the most picture perfect couple」,Jeannie仲曖昧留言回應:「most perfect couple meaning me & u ? 」

今年5月佢地一齊去夏威夷參加婚禮(IG:@missjni)

當時兩個人嘅留言已經相當惹人瑕想。(IG:@howzda)

二人自2016年開始公開貼出合照,呢位男士亦同羅天宇等圈中人相當熟落,不時同羅天宇、何雁詩、蔡思貝等見面,一齊遊船河去party。據知Jeannie係透過好姊妹何雁詩認識對方,一次又一次喺社交網站公開稱呼對方為「老公」,唔通真係好事近?

佢地不時孖住出席朋友聚會例如出海(IG:@howzda)

又一齊到台灣旅行(IG:@howzda)