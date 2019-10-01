否認與劉愷威拍拖　湯洛雯渴望拍拖：希望下一次有緋聞係真㗎啦！

湯洛雯（Roxanne）周二（1日）出席myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式，談到小時候曾跟爺爺去過馬場，而長大後則因為拍節目去過：「跟李承責師傅入去，但我唔敢買，因為自己賭運麻麻；但我見到一隻叫獨角獸嘅馬我好鍾意個名，所以我就一個人衝咗出去買。我仲記得個職員問我買咩，我仲問返佢唔係就咁買㗎咩？然後佢叫我買獨贏，我就買咗一百蚊，點知佢真係跑第一，我就贏咗一千蚊！」說到這個經歷，靚湯還是很興奮。

近日就有傳湯洛雯與劉愷威經林夏薇介紹認識，二人繼而擦出愛火花，對此靚湯就堅決否認：「唔係事實！」靚湯又自言自己一直都對愛情懷有盼望：「希望大家唔好寫我咁多緋聞對象，我真係單身！希望唔好嚇走啲追求者、唔好有咁多呢啲新聞，但都明白做呢行冇辦法，希望下一次有緋聞係真㗎啦！（現在有追求者追求中？）其實一直都有認識開新朋友，但就冇話想發展戀情嘅新朋友。」談到找男朋友的標準，靚湯就說：「我鍾意孝順同專一嘅男仔，相信大部分女仔都係，心地善良都好緊要！」

雖然接下來沒有再賭馬的打算，但靚湯就有意向想學騎馬；既對拍劇有幫助，又好像挺有趣。（陳順禎攝）

問到會否跟前度男友羅天宇澄清緋聞，靚湯就多番拒絕：「唔需要喇，大家係好朋友，唔需要特別去講。如果要講嘅話，我咁多好朋友，咪個個都要去解釋？唔洗喇，佢哋都知道唔係真嘅。」經記者提醒，靚湯才忽然想起今天是羅天宇32歲的生日：「諗返起其實佢今日生日，我都未send message畀佢，應該send返個畀佢。」問到會否一起吃生日飯：「應該未必喇，呢排好努力修近身，盡量晚餐都喺屋企食，想遠離誘惑，都未必會出街食飯。」