【解決師】入行以來最多動作戲　王浩信：拍多幾招畀多啲驚喜觀眾

王浩信（Vincent）周四（3日）出席無綫台慶劇《解決師》記者會，談到自己在劇中飾演一名解決師，但有兩個人生階段，分別是一位解決師和一位體育老師，問到會否有很多動作場面，他說：「《解決師》係入行以來最多動作戲嘅一部劇，拍攝期間大概有七至八成時間都係動作戲，所以每一日到片場都先同武指傾點處理好啲動作，一個Shot拍多幾招畀觀眾多啲驚喜，希望大家會鍾意動作部份，亦畀大家睇到王浩信展示嘅唔同元素。」

王浩信在拍攝之前上了七至八課以色列自衛格鬥術的動作，亦是角色在劇中主要使用的格鬥模式。（葉志明攝）

《解決師》的製作可謂落足本錢，除了取用阿萊艾美拉攝影機拍攝，又遠赴澳洲墨爾本取景，王浩信說在海外拍攝時最難忘的是：「拍咗好多場我覺得好靚嘅景同難忘嘅戲，其實好多主要嘅重頭戲都喺嗰到發生，最後有場墳場嘅戲情緒好激烈，只可以講到呢到。」王浩信又說到第一集大部份場景都在墨爾本拍攝：「第一集嘅畫面都會畀到觀眾新鮮感，希望大家多多支持。」

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《解決師》是王浩信與唐詩詠繼《不懂撒嬌的女人》後第二度合作，王浩信認為這次二人產生了新火花：「好開心同詩詠再次合作，都希望我哋兩個對戲劇同角色上處理都有唔同；一路拍一路磨合，大家都發現對方提升咗，我都幾期待經過剪接之後嘅效果。」這是王浩信自2015年起連續五年參演台慶劇，問到有沒有信心繼《踩過界》後再下一城奪得視帝寶座，他就說：「希望觀眾支持《解決師》，出街之後大家睇完會鍾意。」