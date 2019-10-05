陳煒遠赴加拿大接受李婉華訪問　自揭失婚後叩門入無綫

早前陳煒獲邀到加拿大出席活動，更到訪當地華語電台、李婉華主持的節目《小心華之里》做嘉賓，大談感情事！煒哥自2012年加入無綫，去年憑劇集《宮心計2深宮計》飾演太平公主一角奪得「萬千星輝頒獎典禮2018－最受歡迎電視女角色」，首次在本地獲得演技相關的獎項。煒哥在1996年參加《亞洲小姐競選》並奪得冠軍，其後加入亞視拍劇開展演員生涯。2008年與圈外老公顏志行結婚開始淡出演藝圈，2012年離婚後再加入無綫重返電視圈。

之前煒哥同李婉華嘅合照有勁多人like！（陳煒Instagram）

節目上，煒哥表示當時有很多圈中朋友都有興趣加入無綫，原因是無綫機會多，感覺是電視界的唯一出路：「當時離婚後都冇乜自信，自己愛演戲又唔會轉行，所以返嚟香港試吓入無綫，咪主動敲門問有冇興趣合作，從旁邊角色開始做，都好有發揮！」雖然近年煒哥亦非常專注演藝事業，並無太多時間投放到愛情，但好在有黃智賢穿針引線，向介紹她了現時的醫生男友：「嗰次係阿Ben有生意開張，咁我梗係要支持啦，咁佢就介紹咗（醫生男友）畀我識，話佢好細心。」提到醫生男友，煒哥即時心花怒放，更澄清並非姊弟戀，當李婉華提到二人的相處時，煒哥笑言：「因為大家唔同職業，佢又會睇我啲戲，好支持我，所以有好多話題！」