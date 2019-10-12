前田敦子產後Fit過做女嗰時　靠食呢樣嘢極速完美修身

日本組合AKB48前一姐前田敦子上年年中下嫁男星勝地涼，組成一對甜蜜圈中眷侶。到今年三月，夫婦二人亦向外界公布喜訊，表示兒子已經順利誕生，其中勝地涼更在Instagram貼出一張畫有松鼠一家三口的溫馨卡片，令人心頭一暖，他寫道：「母子平安！從今開始，我們夫婿二人會好好養育他，能夠溫暖地守護就好了，真的非常感謝太太！」

勝地涼以可愛的松鼠一家三口賀卡報喜，令人感到溫馨。（Instagram/@ryo_katsuji_official）

討論區中不少女性指自己生仔之後變成「肥師奶」，但前田敦子似乎沒有這個煩惱，不過這並非她天生麗質，而是背後付出了許多時間、心力，她早前在櫻井翔和有吉弘行主持的TBS節目《櫻井．有吉 THE夜會》（櫻井・有吉 THE夜会）中便分享箇中要點。

前田敦子早前到櫻井翔的節目擔任嘉賓，Perfume的西脇綾香（左）亦是嘉賓之一。 （TBS《櫻井・有吉 THE夜会》花絮）

節目中，前田敦子笑指因為公司讓她提早放產假，所以便肆意儲肥自己，足足比之前肥了15公斤：「因為懷孕前體重比較輕，所以醫生一直都說可以吃多點，但後期他卻對我說再吃多點便要注意。」到底前田敦子如何極速減走10kg回復Fit爆身形？點擊下圖逐步深入了解五大重點：