前田敦子攀海拔2443米清唱法國神曲！背景音樂竟成新戲預告焦點

紀念日本與烏茲別克斯坦（The Republic of Uzbekistan）建交25周年之作《旅のおわり、世界のはじまり》於2019年6月14日在日本全國上映，前田敦子將在片中演唱Édith Piaf的名曲《L'Hymne A L'Amour》。

前田敦子主演電影《旅のおわり、世界のはじまり》將於6月14日在日本上映，官方日前公開了電影海報與預告片。

前田敦子主演電影《旅のおわり、世界のはじまり》海報

黑澤清導演的此片以絲綢之路的中心烏茲別克斯坦為舞台，歷時一個月，挑戰全篇外景的人性電影。

主人公葉子，職業是一名電視節目記者，同時有着一個嚮往舞台與歌唱的夢想，因工作需要，來到烏茲別克斯坦。本片描繪了她在異國他鄉經歷種種邂逅之後，如同打開新世界的大門一般，不斷成長的模樣。

前田敦子飾演主人公葉子，加瀨亮飾演與葉子一起行動的節目組攝像師岩尾，染谷將太飾演導演吉岡，柄本時生飾演美術指導佐佐木。另外，首次出演海外作品的烏茲別克斯坦國民人氣演員Adiz Rajabov，將在電影中飾演現場協調人。

前田敦子、染谷將太、柄本時生、Adiz Rajabov與加瀨亮。（《旅のおわり、世界のはじまり》劇照）

在已發布的海報中，前田敦子立於烏茲別克斯坦水天一色的自然當中，臉上的表情讓人印象深刻。海報一旁寫着耐人尋味的宣傳語“我的心迷路了。”而在預告片裡，出現了前田敦子在加瀨亮、染谷將太、柄本時生的拍攝下在烏茲別克斯坦專心釣魚的畫面，以及在混雜的人群中奔跑的身姿。

前田敦子挑戰演唱了預告背景曲——Édith Piaf的名曲《L'Hymne A L'Amour》。不僅在象徵着日本與烏茲別克斯坦友好關係的納沃伊劇院，配合交響樂隊的伴奏演唱，高潮部分還在海拔2443米的山頂挑戰了無伴奏清唱。

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電影名稱：《旅のおわり、世界のはじまり》 日本上映時間：6月14日（週五）新宿THEATRE、澀谷EUROSPACE等 導演·腳本：黑澤清 出演演員：前田敦子、染谷將太、柄本時生、Adiz Rajabov、加瀨亮。 發行商：東京THEATRE（c） 官方網站：http://www.tabisekamovie.com

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