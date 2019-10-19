「明星御用好友」劉晨芝擁超猛背景　仲同呢位百億太子爺傳緋聞！

在胡杏兒、劉佩玥、陳庭欣、名媛蔡一鳳和莊思明等人的IG不時都會見到一名身材嬌小女士的身影，原來她就是回流多年的美國華裔女歌手劉晨芝（Adrienne），原來近年Adrienne棄歌從商，先後開設時裝店及酒吧，人緣極佳的她，朋友遍及中外上流社會，簡直稱得上是明星們的「御用好友」！而相當「鬼妹仔」性格的她亦不時Post出水着照，大騷噴血身材。

Adrienne經常出現在各大明星的IG！（IG/@adrienne_lau）

Adrienne同名媛蔡一鳳、前港姐冠軍張文雅係好友！（IG/@adrienne_lau）

現年38歲的Adrienne在香港出生，美國長大，於美國著名學府 UCLA傳理及社會學系雙學位畢業，二十歲時簽了美國 MIG Records成為旗下歌手Adrienne擅長唱快歌，在美國樂壇有「亞洲版Beyonce」之美譽，是歷來首位打入美國Billboard流行榜頭20位的華人女歌手，亦是美國「格林美音樂獎」常客。

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而當時她就曾與所屬唱片公司老闆 Henry Jones，一同捲入一宗涉及五千萬美元（三億九千萬港元）以「龐氏騙案」即香港稱為「種金」的方式的詐騙案。最後，經過美國證監會調查及法庭審訊後，Adrienne只須將曾存入她戶口的涉款交還，未有受刑責，而騙案主犯 Henry Jones則被判監二十年。Adrienne接受訪問時亦直認自己當年年少無知被利用。

相識滿天下！（IG/@adrienne_lau）

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在2009年，Adrienne回流香港發展，簽約為王友良旗下藝人，並推出英文唱片。她更曾與合和實業有限公司董事總經理胡文新（胡應湘長子）傳緋聞。當時更有傳胡文新打本給Adrienne在中環蘭桂坊開酒吧，助她創業。而Adrienne近年亦成功轉型做老闆，先後開設時裝店、夜場及餐廳，早前更主持TVB節目《首爾星星團》。