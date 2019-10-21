【多圖】莊端兒意外露出性感重點　超罕見世上只得少數人有

莊端兒（Xenia）最近非常勤力，幾乎每天都在社交平台Instagram大曬性感靚相，令不少網友睇得入神！她今日（21/10）又再次出招，貼出一張坐在泳池邊、着住黃色比堅尼的相片，不但捉住夏天尾巴，亦抓住了一班宅男的視線，而最值得留意的是相中的她意外暴露了身體兩大性感重點！

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到底莊端兒身體上的兩大重點是什麼？說的並不是她的驕人身材，而是原來她擁有「維納斯之眼」或「維納斯之酒窩」之稱的腰窩！腰窩其實指是人體下背縱分面上二塊對稱的凹陷處，在西方文化中是美麗、性感的標記，所以才與古羅馬神話中的愛神、美神維納斯扯上關係。

如果細心留意便會發現莊端兒的腰部有兩個「維納斯之眼」。（Instagram/@xeniachong）

在不少經典畫作中，藝術家為筆下的女性加上腰窩，例如法國現實主義畫家居斯塔夫庫爾貝（Gustave Courbet）的《游泳者》（The Bathers，1853）中出現的裸女便有兩個極度明顯的腰窩。不要以為腰窩可以靠後天鍛鍊操出來，因為它與酒窩一樣是遺傳「缺陷」的一種，擁有腰窩的人該處的肌肉較薄，所以才有凹陷效果。據一些統計，世界有只有3%的人擁有腰窩，非常罕見。