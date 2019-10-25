【幸福三重奏2】陳意涵自爆懷孕體重只增4kg　全靠一個秘訣！

台灣女星陳意涵與導演許富翔於2018年結婚，今年2月初誕下兒子許如初，一家三口幸福美滿。最近兩人參加內地綜藝節目《幸福三重奏》第2季，憑藉真實、自然、風趣的相處方式圈粉無數，令大批網友艷羨。

在最新一集中，陳意涵與老公去到郎朗家作客，一開始幾人面面相覷，沒有什麼話講，場面一度有些許尷尬，隨即陳意涵叫老公同郎朗太太Gina學英文，氣氛才慢慢活躍起來。當Gina得知陳意涵剛剛產子才半年多，對其現在fit爆的身材感到震驚，旁邊的郎朗也驚歎道「那你這也恢復得太好了吧」，陳意涵透露，懷孕的時候，體重只增加了4kg，因為一直以來都很喜歡運動，加上陀B期間停工，所以沒有事做的時候就運動，她還大談自己總結出的「歪理」：「我一直覺得每個人不都是有基礎代謝嘛，但你有兩顆心臟，你的基礎代謝不就是加倍了嘛，所以其實他都把你的營養吸走了，這樣不就是更有理由不會胖嘛。」

雖然已為人母，但陳意涵的狀態非常好，少女感十足。（微博@騰訊視頻幸福三重奏）

其實陳意涵一直都是圈中出名的「運動狂魔」，懷孕5個月時，用37分鐘跑了5.5km；7個月時還挑戰水中一字馬；就連臨盆在即都去行山，相當犀利。一班網友也非常佩服陳意涵，對她讚不絕口：「自律是一個人變優秀的前提」、「能做到這種地步確實不容易」、「真的非常棒，越來越漂亮」等。

賈靜雯曾po出陳意涵懷孕9個月的照片，但幾乎完全看不到孕肚。（微博@賈靜雯）