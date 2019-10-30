莫竣名沉默4個月「要爆」　回復自由身勇於發聲：錢冇咗可以再搵

莫竣名（Louis）於2017年拍攝啤酒廣告，因樣貌與金城武、高以翔及梁朝偉有幾分相似而備受注目，及後擔任ViuTV靈探節目《入住請敲門》主持亦獲得不少好評，已經拍攝完畢的《入住4》接下來亦快將播出；不過從7月起Louis就沒有再更新個人IG，直到周二（29日）他才在IG寫道：「I AM BACK！冇見幾個月令大家擔心抱歉了，好多人問我係唔係俾黑警捉咗，放心，我呢啲冷氣軍師冇被捕。呢幾個月唔見咗人係因為公司嘅問題，直至近期先得以解决。」Louis稱自己恢復自由身，同時亦宣佈啟用新的IG帳號。

Louis說與自己有份創辦的潮流品牌店舖「The Holymountain Co.」及endless creative limited再無任何關係。（Instagram／@louismcm）

Louis在新的IG帳號貼了一張由數碼暴龍手持「光復香港 時代革命」黑旗的漫畫，並寫道：「數碼暴龍教識我勇氣、友情、愛心、知識、純真、誠實、希望同光明係進化嘅條件。為咗自己嘅家園，香港人進化啦！」他的發文隨即在討論區掀起熱討，有不少網民留言支持：「viu TV 考慮下簽佢啦」、「好想瘋狂同佢住酒店靈探」、「想撐翻願意為香港企出黎嘅藝人」、「講真做藝人出聲真係好難，仲要咁出面，佢唔係好出名，但佢真係用自己前途為香港出聲，好過好多上左神枱明明有影響力都唔出聲嘅偽人，真係唔係咁多人放低到包袱」

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Louis隨即在限時動態回覆網民：「好多謝你哋對我嘅支持，但講真我所做嘅比起佢哋所付出嘅絕對係微不足道。我敢言，可能會付上我嘅錢途。錢冇咗可以再搵，大不了咪轉行；但被捕嘅義士們所付上嘅係佢哋個人嘅光陰與自由，為嘅係全香港人嘅將來。如果大家都想為香港帶來民主與自由，請俾我睇到大家要贏嘅決心，可能你會話我講呢番說話好有型，但我可以好肯定話你聽，肯無私為自己家園付出嘅手足先至係最有型！」