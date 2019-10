藝人陳法拉自從跟Emmanuel Straschnov結婚後,生活幸福甜蜜,有時更罕有地在社交平台放閃,但IG就大多以個人的生活點滴分享為主,而且不乏素顏照。周四(31日),她貼出一張靚相,相中的她穿上一套黑白行政人員套裝,綁著俐落的馬尾,非常吸引,不過一雙纖瘦的長腿才是重點,法拉大騷白滑的美腿,好養眼!她留言話︰「Miss Chen has something to say. (陳小姐有嘢講)」網民都勁like她的這個造型,大讚好靚女,同時又有人搞笑留言問她︰「賣保險?」

陳法拉身出名身形高䠷,手長腳長。(Instagram@falachenfala)

