方力申破紀錄完成環島游　IG拍片分享：活到今天最成功嘅一件事

曾經是香港男飛魚的方力申 (Alex) ，昨日以榮譽顧問的身份，為「點滴是生命」展開香港環島游45公里慈善挑戰，他於今早清晨5點天仍未光時，已摸黑落水開始這次馬拉松環島游。Alex的目標是要在12小時完成是次壯舉。最後他於下午3時38分到達終點，花了10小時38分鐘完成比賽，且打破了英籍泳手Simon Holliday在2017年11月創下的12小時30分鐘紀錄，成績驕人。

Alex天未光就開始環島游。(youtube直播截圖)

Alex昨晚就拍片post上他的IG跟大家分享今次的感受，坦言昨天是他人生至今最成功的一天。他表示：「好多人年紀慢慢大，就會覺得無時間，童年時好多夢想都好似做唔到，要開始面對現實喇。但係我想講，你永遠唔會知道機會幾時嚟嘅，我想同大家分享我覺得我今日做到呢件事，係我活到今天最成功嘅一件事，成功唔係因為我游到45公里，唔係因為我破咗紀錄，成功係因為我哋籌到超過780萬善款，善款仲係不斷上升緊，係可以幫到80萬以上嘅人，喺不久嘅將來就會有乾淨嘅食水，我好希望大家可以繼續去捐款。」