BL男星孔垂楠爆同人妖發生關係染病　公開檢查報告反擊

現年28歲的內地男星孔垂楠，早前被女友張孟妍在微博爆料指出私生活混亂，並與人妖發生性關係，導致女友染上疾病加其本身患有的抑鬱症病情，令女方大受打擊對生活失去希望。此事一夜之間令孔垂楠形象受挫，被廣大網友辱罵是「渣男」，沒想到事隔約一個月後，他就在微博來個大反擊，公開自己的身體檢測報告，證明自己根本沒有患有性病，簡接表明是女友在說謊引起廣大討論。

孔垂楠因爲拍BL劇而走紅。（孔垂楠微博圖片）

就在上月中的時候，孔垂楠的談婚論嫁女友張孟妍就在微博上貼二人親密合照，指出自己在婚前突然身體有感不適就去看醫生，沒想到一檢查之下，醫生告知是患上了難以治癒的疾病，及後她就非常害怕並懷疑是男友傳染給她的，就在詢問之下果真如此：「我是個乾淨的女孩，馬上讓他去做檢查，檢查結果出來是他，他承認了是他傳染給我，被我發現他經常約炮，在我逼問之下還承認睡過兩個人妖。」正因為如此，令她大受打擊頓時令她對生活失去了希望。

孔垂楠女友張孟妍（右）在微博爆料自己染上難以治癒的疾病。(張孟妍微博圖片）

正正因為如此不少網友就認定孔垂楠是「渣男」一名。而他事後亦立即在個人微博就事情發出聲明，指出會暫停演藝事業同相關活動工作，用充足的時間去處理私人事務。而其工作室亦就事情指出，女方是因爲感情問題缺乏安全感,多次臆想男方私生活混亂諸多不道德行為，質疑是女方在說謊。

孔垂楠被網友辱罵為「渣男」。（孔垂楠微博圖片）

當事情淡化了近一個月之後，近日孔垂楠終於作出大反擊。在個人微博公開自己的身體檢測報告。從該報告中所見，他對於HPV.疱疹病毒等結果都是呈陰性反應，證明自己沒有患上性疾病的,表明了女友早前所說的都是不存在的。

孔垂楠公開醫院檢查報告。（孔垂楠微博圖片）

雖然孔垂楠此舉力證了自己清白，可是仍然有不少網友難相信他的說話，更質疑他公開的報告是可以造假的，大家紛紛在微博留言說道：「醫院檢測抽血時換個人抽就行了」、「檢測有第三方公正嗎」等質疑該報告，看來所有的真相只有他們本人才知道。

醫院報告指出大部分檢查結果是呈陰性反應。（孔垂楠微博圖片）