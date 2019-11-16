【失憶24小時】被江欣燕問可否露兩點　張達倫：見到佢成個人硬晒

江欣燕雖然是香港人心目最強的喜劇演員之一，但從影而來出產量始終不多，所幸2018年的《逆緣》之後又能在兩套劇集看到她，其中一套《失憶24小時》更是觀眾最愛的喜劇類劇集。劇中她會與飾演「伊雲思」的張達倫有連場激情戲，十分有看頭。

江欣燕在《失憶24小時》中飾演一名的士司機。（陳順禎攝）

日前江欣燕出席劇集拜神儀式時，接受《香港01》訪問時說：「今次除咗可以同好演員郭晉安等佢哋一齊拍之外，估唔到我有床戲，哈哈，其實我從影而來都冇拍過呢啲嘢㗎，你知我係一級半演員嚟。估唔到第一日外景開工，劇組就已經整咗場車震畀我，其實我一生人都未試過。我開頭仲問導演：『前座定後座？』導演就話：『梗係後面啦，前面都唔夠位。』」不過對此她就表示可惜，因為只拍了事後的部份。

江欣燕、張達倫和何遠東。（陳順禎攝）

說起其中一場與張達倫的激情戲時，她就表示張達倫拍攝時相當的客氣：「有一場話我哋飲紅酒，佢要摸我大脾，但係排戲嗰時但係佢又唔敢摸，我就話：『你可以捽嘅』，我仲記得嗰場你冇着衫，又露咗兩點！」張達倫：「佢同我講：『你嗰兩點突咗出嚟，得唔得吖？』我話：『唔驚，咪多兩點囉。』你知唔知我見到欣欣都已經硬咗啦，即係話成個人硬晒。」江欣燕即補充說：「我以為你話拳頭硬晒，哈哈。」