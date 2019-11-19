【多圖】澤尻英龍華涉毒累廣告商蝕鉅款　日媒指為還錢或被迫拍AV

33歲日本女星澤尻英龍華（沢尻エリカ）日前（16/11）涉嫌藏毒被捕，被揭十年前已經染上毒癮，震驚整個藝能界之餘，亦成為各大報章雜誌的頭條新聞。當然事件並沒有因此而告一段落，當地傳媒仍繼續不斷挖出與澤尻英龍華有關的負面消息，除了公開她被捕前在夜店狂歡的片段之外，更統計出她需要賠償鉅額違約金，要「下海」拍AV才可能還清所有債項。

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澤尻英龍華今次絕對稱得上「大出血」，除了因為被踢出NHK大河劇《麒麟來了》，隨時被電視台追討損失之外，身負多個廣告的她好有可能要賠上各項違約金，單計與泉里香合作拍攝求職網站「Indeed」廣告播出一日即被抽起，便已經為廣告商造成大約一億日圓（約720萬港元）損失，有當地廣告人接受雜誌《女性自身》訪問時透露總賠償額是天文數字：「五億（約3600萬港元）一定走唔甩，玩下手要賠十億（約7200萬港元）都唔出奇！」

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據《日刊Cyzo》分析，澤尻英龍華要償還鉅額賠款，只能靠拍AV一途。2011年，同樣因涉毒被毒的女星小向美奈子為生計轉戰AV界，有指她當年的「下海價」是1.5億日圓（約1080萬港元），以澤尻英龍華的名氣來說，身價絕對高過小向美奈子一大截，可以一解她燃眉之急。