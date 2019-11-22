【台慶2019】網民罷睇影響好大？　全程錄播台慶收視亦有25.5點

「反修例運動」持續至今已有數月之久，香港市民上街抗議，更引發不少社會爭論，其中除表達對政府和警方不滿之外，更有不少人指無綫（TVB）新聞的報道手法不公，因而選擇罷睇。

2019年11月19日的無綫台慶，TVB就罕有地由《萬千星輝賀台慶》更名為《珍惜香港 發放娛樂 52年》，更臨時由直播改為錄影，事前亦有人發起「全港熄電視」活動旨在令當晚收視減少，不過網民追擊似乎未見有效，今日（22/11）無綫企業傳訊部公布了資料，跨平台收視為25.5點，收看直播接近230萬觀眾，成績表績表現不錯，僅略為低於上周星期一至五劇集收視。

但有一點要留意，現時計算收視率，每一點代表65,460觀眾，台慶有25.5點收視，言即約有166萬觀眾收看，惟無綫公布指當晚有230萬觀眾收看，換成收視率應該有35.1，何解當中會出現這種差距？記者即場向無綫外事部求證，對方回覆指這是同事計算出來的數字，沒有錯誤。

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以下為當晚收視資料：

《珍惜香港 發放娛樂 TVB52年》

收 視 資 料

跨平台收視：25.5點

當晚收看直播接近230萬觀眾

（計算11月19日至21日深夜12:00，電視及myTV SUPER直播，及myTV SUPER節目重溫）

資料來源：CSM Media Research & Nielsen（SiteCensus & OOH Study）