「香港化學教父」K. Kwong被網民投訴fb太悶 貼高質契女相找數

「反修例」運動以來，警方在香港市區內發射過千粒催淚彈，令香港人都擔心生活環境的安全。有見及此，有「香港化學教父」之稱的香港大學化學系博士、前香港中文大學講師Dr. K. Kwong（鄺士山博士）就在個人Facebook上向大家解釋催淚彈的禍害與應對方法等等，同一時間就吸引了大量粉絲追蹤。

香港補習界「化學教父」Dr. K. Kwong（鄺士山博士），相信好多香港80，90後都是他的學生。（Facebook圖片 / K Kwong）

近日，鄺Sir在Facebook上表示，有人投訴他專頁的內容過於沉悶、太學術性，還建議他Post靚女相，而鄺Sir亦表示帖文多於500個讚好就會開心Share高質契女相。終於，不出2日內該帖文就已經超標近12倍，獲得6000多個讚好，而鄺Sir亦都好識做，日前就向廣大網民介紹了他的其中一位美女學生－樂翊榆。

多謝呢位網民建議，大家先有靚女睇。（Facebook截圖 / K Kwong）

據知樂翊榆現職為模特兒， 曾於英國修讀法律，更是《Miss Intercontinental 2019》（洲際小姐2019）的香港區代表。鄺Sir「找數」後，不少網友都大讚她靚女又有氣質，更有人表示她外表似劉心悠和邱淑貞。

樂翊榆，又幾靚喎！（IG@lok_yickyu_official）

鄺Sir仲分享咗呢位靚女嘅IG：